Позиции сирийской армии атаковали четыре сотни террористов на БМП и пикапах, вооружённые пулемётами. Как рассказал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, боевики были вооружены пулемётами.

Российский спикер определяет напавших как представителей террористических группировок "Ансар Ат-Таухид" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и "Хайат Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Атака началась в 22:05 в пятницу, 20 декабря, добавил Боренков.

Кроме того, в сообщении говорится, что атаковали боевики ещё один населённый пункт - это Синджар. Сирийским военным удалось ликвидировать и ранить до 200 боевиков. Потери армии Башара Асада составили 17 человек, ещё 42 человека ранены.