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Русский генерал заявил об атаке 400 террористов в Сирии: Ликвидировать и ранить удалось две сотни бандитов

21 декабря 2019, 14:39  •  186 • Политика
Генерал-майор Юрий Боренков, руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР, заявил об атаке 400 террористов в Сирии. Ликвидировать и ранить удалось две сотни бандитов.
Позиции сирийской армии атаковали четыре сотни террористов на БМП и пикапах, вооружённые пулемётами. Как рассказал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, боевики были вооружены пулемётами.
Российский спикер определяет напавших как представителей террористических группировок "Ансар Ат-Таухид" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и "Хайат Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Атака началась в 22:05 в пятницу, 20 декабря, добавил Боренков.
Кроме того, в сообщении говорится, что атаковали боевики ещё один населённый пункт - это Синджар. Сирийским военным удалось ликвидировать и ранить до 200 боевиков. Потери армии Башара Асада составили 17 человек, ещё 42 человека ранены.

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