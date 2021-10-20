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Русский генерал преподал урок истории взбунтовавшемуся против СБ ООН Эрдогану
20 октября 2021, 21:00 • 143 • Политика
Русский генерал Андрей Картаполов, освободивший Пальмиру в ходе антитеррористической операции в Сирии, ответил взбунтовавшемуся против СБ ООН Реджепу Тайипу Эрдогану. Он преподал президенту Турции урок истории.
Глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов осудил слова Эрдогана о "горстке победителей". Президент Турции на днях заявил, что пять постоянных членов Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, Великобритания, США) - страны, победившие нацистскую Германию, не должны решать судьбу всего мира.
Русский генерал отметил, что Турции, которая в годы Второй мировой войны была союзником Третьего Рейха, стоило лучше выбирать себе друзей.
- заявил военный Telegram-каналу WarGonzo.
Картаполов добавил, что Совбез ООН - это единственный международный механизм, позволяющий предотвращать крупные конфликты, и главный фактор стабильности в мире. Если бы его не было, то разразившийся в 1962 году Карибский кризис вполне мог закончиться ядерной войной. Поэтому подвергать сомнению целесообразность существования Совета безопасности ООН крайне опасно.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
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