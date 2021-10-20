Русский генерал преподал урок истории взбунтовавшемуся против СБ ООН Эрдогану

Русский генерал Андрей Картаполов, освободивший Пальмиру в ходе антитеррористической операции в Сирии, ответил взбунтовавшемуся против СБ ООН Реджепу Тайипу Эрдогану. Он преподал президенту Турции урок истории.

Глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов осудил слова Эрдогана о "горстке победителей". Президент Турции на днях заявил, что пять постоянных членов Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, Великобритания, США) - страны, победившие нацистскую Германию, не должны решать судьбу всего мира.

Русский генерал отметил, что Турции, которая в годы Второй мировой войны была союзником Третьего Рейха, стоило лучше выбирать себе друзей.

Не надо было проигрывать в той войне, надо было союзников выбирать правильных. Никто же не заставлял дружить не с теми,

- заявил военный Telegram-каналу WarGonzo.

Картаполов добавил, что Совбез ООН - это единственный международный механизм, позволяющий предотвращать крупные конфликты, и главный фактор стабильности в мире. Если бы его не было, то разразившийся в 1962 году Карибский кризис вполне мог закончиться ядерной войной. Поэтому подвергать сомнению целесообразность существования Совета безопасности ООН крайне опасно.

Скриншот: Telegram/WarGonzo