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Русский генерал назвал единственную цель вступления России в НАТО. Альянсу не понравится

11 января 2022, 14:20  •  49 • Политика
Существует только одна причина, по которой Россия может вступить в НАТО, заявил русский генерал и экс-начальник Генштаба Юрий Балуевский.
Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод недавно сказал, что Запад должен предоставить России возможность вступить в НАТО. Русский генерал ответил, что такое возможно только при одном стечении обстоятельств.
Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна - развалить эту организацию,
- сказал Балуевский в комментарии РИА Новости.
Соединённые Штаты хотят доминировать, а если Россия вступит в альянс, то это станет невозможным для Америки.
Два медведя не могут жить в одной берлоге,
- добавил генерал.
Балуевский также похвалил норвежского генерала за то, что он посоветовал Западу изменить отношение к России.

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