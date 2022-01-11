|
Русский генерал назвал единственную цель вступления России в НАТО. Альянсу не понравится
11 января 2022, 14:20 • 49 • Политика
Существует только одна причина, по которой Россия может вступить в НАТО, заявил русский генерал и экс-начальник Генштаба Юрий Балуевский.
Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод недавно сказал, что Запад должен предоставить России возможность вступить в НАТО. Русский генерал ответил, что такое возможно только при одном стечении обстоятельств.
- сказал Балуевский в комментарии РИА Новости.
Соединённые Штаты хотят доминировать, а если Россия вступит в альянс, то это станет невозможным для Америки.
- добавил генерал.
Балуевский также похвалил норвежского генерала за то, что он посоветовал Западу изменить отношение к России.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2022, 09:45
|
07 января 2022, 13:30
|
08 января 2022, 12:15
|
06 января 2022, 12:25
|
10 января 2022, 13:50
|
08 января 2022, 18:05
|
08 января 2022, 06:25