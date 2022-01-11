Русский генерал назвал единственную цель вступления России в НАТО. Альянсу не понравится

Существует только одна причина, по которой Россия может вступить в НАТО, заявил русский генерал и экс-начальник Генштаба Юрий Балуевский.

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод недавно сказал, что Запад должен предоставить России возможность вступить в НАТО. Русский генерал ответил, что такое возможно только при одном стечении обстоятельств.

Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна - развалить эту организацию,

- сказал Балуевский в комментарии РИА Новости.

Соединённые Штаты хотят доминировать, а если Россия вступит в альянс, то это станет невозможным для Америки.