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Русский газ под немецким прикрытием: Хитрость Польши разоблачил эксперт
25 января 2022, 03:30 • 30 • Политика
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал приём, который применяют польские власти, чтобы занизить долю русского газа в энергетическом балансе страны.
Чтобы не выдать масштаб своей зависимости от русского газа, Польша применяет немецкую схему. Об этом Юшков рассказал в эфире "Sputnik Молдова". Так, Варшава официально заявляет, что Россия удовлетворяет не более 40% потребностей страны. Однако, по мнению эксперта, Польша хитрит: ежегодно она получает 3-4 млрд кубометров голубого топлива от "других стран Европы", в том числе и от Германии.
Таким образом, русским Польша считает лишь тот газ, который был получен ей по нитке "Ямал - Европа". Топливо из России, которое перепродали ей страны ЕС, она называет "европейским" и пытается убедить себя в энергетической независимости от русских.
Немецким компаниям русский газ достаётся дешевле, чем Польше. Его излишки и скупает Варшава, приобретая при этом и некоторое самоуспокоение. Ведь по документам топливо проходит уже как немецкое.
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