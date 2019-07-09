Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон • 207 • Аналитика Проект «ЗЗ». Америка решила положить конец «путанице» Путина, поставив надёжный заслон перед «пагубным кремлёвским влиянием». Программа USAID встанет на пути кремлёвской пропаганды, сеющей недоверие к западным институтам. В свою очередь, Евросоюз создаёт свои инструменты для борьбы с «русской угрозой». Об этом пишут в заморской прессе.









Дело Рейгана не умрёт

Директор USAID Марк Грин рассказал о противодействии «пагубному влиянию Кремля». Его речь приводится полностью на сайте Агентства США по международному развитию.



Ещё президент Рейган пророчески предупреждал, напомнил Марк Грин, что свобода и демократия не гарантируются. По словам Рейгана, «демократия — это не хрупкий цветок», однако «её нужно развивать». Поэтому, по мнению Грина, отдыхать некогда.



Дни, которые предвидел Рейган, уже настали, заметил далее оратор. И «режим в Москве» — не единственная авторитарный режим, который «агрессивно ищет новую идеологическую сферу влияния за пределами своих границ». Вместе с тем усилия Кремля в Европе и Евразии «неустанны»: Москва трудится как пчела, «подрывая экономическую либерализацию, обращая вспять демократическое развитие и ослабляя суверенитет отдельных государств». Подобно «хитрому хищнику», она «использует целый ряд тактик и инструментов».



Мистер Грин указывает, что Кремль ежегодно выделяет почти 300 миллионов долларов на финансирование «Russia Today» и «Sputnik International». С этих платформ Кремль «ведёт пропаганду, давая соседям нелестные характеристики» и даже указывая на них как на «подстрекателей».







Есть ещё социальные сети. И там «тысячи кремлёвских оплаченных команд» продвигают «контент, призванный посеять путаницу, недоверие и цинизм к демократическим западным институтам».



«Авторитарная дезинформация» — лишь часть подхода Москвы, считает Грин. Москва использует и «экономические рычаги манипулирования, особенно в энергетическом секторе». Кремль использует «историческую зависимость своих соседей от российских нефти и газа», указывает директор агентства. Когда «накапливаются долги за энергоносители», Кремль «использует дисбаланс».



По мнению директора USAID, политика Кремля «нацелена на демократические системы и политический суверенитет стран». Москва «культивирует прокремлёвские политические партии и оказывает финансовую поддержку либо с целью избрания антидемократических кандидатов, либо (что случается чаще) просто для того, чтобы добавить неопределённости и путаницы на публичной арене».



Как сообщил далее мистер Грин, USAID как раз и выступает за оказание помощи демократиям и институтам, которые «могут стать жертвами кремлёвской агрессии». И теперь создана основа для этой помощи под названием «Противодействие пагубному кремлёвскому влиянию» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI).



Программа CMKI «реагирует на авторитарные вызовы, повышая экономическую и демократическую устойчивость целевых стран и работая над смягчением последствий агрессии кремлёвской мягкой силы на целый ряд институтов».



Вот три кита концепции.



Первый: экономика. USAID готово помочь партнёрам в снижении зависимости от российских энергетических источников. Агентство также предлагает «решить проблемы коррупции» и помочь некоторым государствам создать «эффективную законодательную и нормативно-правовую базу, способствующую росту».





Второй кит. USAID готово «оказать поддержку независимым регулирующим органам и укрепить кибербезопасность региональных энергетических компаний», а также помочь «партнёрам в их усилиях по диверсификации экспорта, более эффективной конкуренции на западных рынках и удовлетворению требований международных рынков и стандартов». Пример такой работы уже имеется.



«Эта работа, — объяснил Грин, — идёт полным ходом в таких местах, как Украина…»



USAID кое-что делает и в Молдове: там «повышаются прозрачность и стабильность экономики, укрепляются регулирующие органы страны, идёт борьба с финансовыми преступлениями и с системным отмыванием денег». Торговые потоки Молдовы переориентируются на Запад. Уже более 70 процентов экспорта Молдовы идёт в ЕС, и только 16 процентов — в Россию.



Словом, налицо «явные признаки того, что этот подход может работать».



Третий кит. В основе CMKI лежит поддержка агентством наращивания потенциала местных СМИ «для предоставления надёжных и независимых новостных и информационных услуг». Пока авторитаризм использует свою дезинформацию как оружие, USAID «поддерживает обширные программы медийной грамотности в целевых странах».



Что это значит? «Мы стремимся помочь гражданам признать дезинформацию и увидеть её такой, какая она есть», — объяснил Марк Грин. К примеру, агентство сейчас работает «с сотнями грузинских добровольцев в Интернете». Кроме того, при поддержке агентства «одиннадцать независимых и заслуживающих доверия медиа-партнёров в Боснии и Герцеговине, Косове, Северной Македонии, Черногории и Сербии» расширяют свою аудиторию, устраняя «дезинформацию».



Грин процитировал слова, сказанные ему в 2015 году «российским писателем-демократом и активистом» Владимиром Кара-Мурзой. Глаза того «ярко горели»: он говорил о демократии и свободе на своей родине.



«Никогда не разочаровывайся в русском народе. Никогда не разочаровывайся в русском народе».



Марк Грин обещает не разочаровываться в русских. «Мы на их стороне, как и всегда, — сказал он, — и мы будем с народами Украины, Молдовы, Грузии, стран Балтии и других стран». «Мы присоединимся к нашим друзьям в борьбе против авторитарной агрессии…» — добавил он. Вот что такое «Противостояние пагубному кремлёвскому влиянию», резюмировал оратор.







МИД РФ уже прокомментировал новую инициативу USAID. По мнению российских дипломатов, выступление Грина является «голосом из прошлого». Уже само название программы говорит о том, что деятельность USAID не нацелена на создание атмосферы сотрудничества, а выступает инструментом идеологической борьбы. «Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.



Термином «противодействие» неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.



Однако, отметим, это не вся история. Вот что особенно любопытно: в американской демократической прессе отчего-то торопятся сообщить, что Евросоюз создаёт свои инструменты для борьбы с Кремлём, но они не вполне действенны. Точнее, совсем не действенны.



В Европе научились строить потёмкинские деревни

В большой статье Мэтта Апуццо в «Нью-Йорк таймс» рассказывается о «потёмкинской деревне». Только не русской, а европейской. Брюссельской.



Евросоюз, если его сравнить с США, оказался более жёстким в противодействии — достаточно вспомнить обращённые к социальным сетям требования отыскать новые способы борьбы с дезинформацией, отмечает автор материала. Правда, требуя изменить установки, бюрократия ЕС вышла на опасную дорогу и оказалась у перекрёстка свободы слова, пропаганды и национальной политики. Макрон — новый Наполеон?



Тем не менее, Евросоюз стремится представить собственные попытки противодействовать «русской дезинформации» как успешные и даже выдающиеся. По словам еврочиновников, они не раз помогали «защитить выборы» и остановить «российскую пропаганду».



Так ли это на самом деле? Эксперты находят, что такие попытки не только не являются выдающимися, но смахивают на «потёмкинскую деревню».



«Действительность совсем иная», — отмечает, к примеру, Я. Каленски, ранее занимавший должность ведущего аналитика ЕС по дезинформации. По словам этого специалиста, внутренняя политика Европы превратила систему противодействия в нечто такое медленное, что она не в состоянии эффективно среагировать на «российскую угрозу».



По мнению другого эксперта, Я. Янды, исполнительного директора организации «Европейские ценности» (Чехия), которая тоже специализируется на «российской дезинформации», европейская инициатива по борьбе с дезинформацией вообще суть «потёмкинская деревня», и никто не воспринимает эту инициативу серьёзно.



Впрочем, господа главные борцы, то бишь еврочиновники, сидящие в высокие креслах и отвечающие за систему по борьбе с дезинформацией, подчёркивают, что ЕС успешно осваивает новую территорию: новая «система оповещения» является важным источником информации для чиновников по всему ЕС.



Что такое эта «система оповещения»? Это компьютерная сеть, куда страны могут добавлять свои данные. Она частная и создана в начале 2019 года. По словам Йоханнеса Барке, представителя Европейской комиссии, «подобные операции не проводятся больше нигде в мире».



Действовать такая программа может следующим образом. Недавно некие чиновники удалили все упоминания о поддержке, которую Москва оказывает ультраправым и ультралевым политическим группировкам. Упоминания заменили предупреждениями о «злонамеренных источниках».



Забавно, но даже среди сторонников глушения пропаганды Москвы такими способами водятся… критики программы! Они находят, что Брюссель «маскирует проблемы». Ведь Брюссель сам себе противоречит: в июньском докладе 2019 г. говорится, что Евросоюз сумел сдержать русскую пропаганду, и вдруг тут же сообщается, что в 2019 году количество случаев российской дезинформации… удвоилось! Подобная логика высмеивается.







* * *



Похоже, без американской помощи и американских денег европейские «инициативы» по глушению Кремля останутся на уровне «потёмкинской деревни», технологию строительства каковой успешно освоили бюрократы Евросоюза.



Жаль, что мистер Грин не озвучил бюджет USAID по новой концепции и не сказал, сколько «гринов» готов выделить Вашингтон на противодействие «пагубному влиянию Кремля». Было бы любопытно узнать, в какую сумму оценивается за границей сила кремлёвской пропаганды. Америка решила положить конец «путанице» Путина, поставив надёжный заслон перед «пагубным кремлёвским влиянием». Программа USAID встанет на пути кремлёвской пропаганды, сеющей недоверие к западным институтам. В свою очередь, Евросоюз создаёт свои инструменты для борьбы с «русской угрозой». Об этом пишут в заморской прессе.Директор USAID Марк Грин рассказал о противодействии «пагубному влиянию Кремля». Его речь приводится полностью на сайте Агентства США по международному развитию.Ещё президент Рейган пророчески предупреждал, напомнил Марк Грин, что свобода и демократия не гарантируются. По словам Рейгана, «демократия — это не хрупкий цветок», однако «её нужно развивать». Поэтому, по мнению Грина, отдыхать некогда.Дни, которые предвидел Рейган, уже настали, заметил далее оратор. И «режим в Москве» — не единственная авторитарный режим, который «агрессивно ищет новую идеологическую сферу влияния за пределами своих границ». Вместе с тем усилия Кремля в Европе и Евразии «неустанны»: Москва трудится как пчела, «подрывая экономическую либерализацию, обращая вспять демократическое развитие и ослабляя суверенитет отдельных государств». Подобно «хитрому хищнику», она «использует целый ряд тактик и инструментов».Мистер Грин указывает, что Кремль ежегодно выделяет почти 300 миллионов долларов на финансирование «Russia Today» и «Sputnik International». С этих платформ Кремль «ведёт пропаганду, давая соседям нелестные характеристики» и даже указывая на них как на «подстрекателей».Есть ещё социальные сети. И там «тысячи кремлёвских оплаченных команд» продвигают «контент, призванный посеять путаницу, недоверие и цинизм к демократическим западным институтам».«Авторитарная дезинформация» — лишь часть подхода Москвы, считает Грин. Москва использует и «экономические рычаги манипулирования, особенно в энергетическом секторе». Кремль использует «историческую зависимость своих соседей от российских нефти и газа», указывает директор агентства. Когда «накапливаются долги за энергоносители», Кремль «использует дисбаланс».По мнению директора USAID, политика Кремля «нацелена на демократические системы и политический суверенитет стран». Москва «культивирует прокремлёвские политические партии и оказывает финансовую поддержку либо с целью избрания антидемократических кандидатов, либо (что случается чаще) просто для того, чтобы добавить неопределённости и путаницы на публичной арене».Как сообщил далее мистер Грин, USAID как раз и выступает за оказание помощи демократиям и институтам, которые «могут стать жертвами кремлёвской агрессии». И теперь создана основа для этой помощи под названием «Противодействие пагубному кремлёвскому влиянию» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI).Программа CMKI «реагирует на авторитарные вызовы, повышая экономическую и демократическую устойчивость целевых стран и работая над смягчением последствий агрессии кремлёвской мягкой силы на целый ряд институтов».Вот три кита концепции.Первый: экономика. USAID готово помочь партнёрам в снижении зависимости от российских энергетических источников. Агентство также предлагает «решить проблемы коррупции» и помочь некоторым государствам создать «эффективную законодательную и нормативно-правовую базу, способствующую росту».Второй кит. USAID готово «оказать поддержку независимым регулирующим органам и укрепить кибербезопасность региональных энергетических компаний», а также помочь «партнёрам в их усилиях по диверсификации экспорта, более эффективной конкуренции на западных рынках и удовлетворению требований международных рынков и стандартов». Пример такой работы уже имеется.«Эта работа, — объяснил Грин, — идёт полным ходом в таких местах, как Украина…»USAID кое-что делает и в Молдове: там «повышаются прозрачность и стабильность экономики, укрепляются регулирующие органы страны, идёт борьба с финансовыми преступлениями и с системным отмыванием денег». Торговые потоки Молдовы переориентируются на Запад. Уже более 70 процентов экспорта Молдовы идёт в ЕС, и только 16 процентов — в Россию.Словом, налицо «явные признаки того, что этот подход может работать».Третий кит. В основе CMKI лежит поддержка агентством наращивания потенциала местных СМИ «для предоставления надёжных и независимых новостных и информационных услуг». Пока авторитаризм использует свою дезинформацию как оружие, USAID «поддерживает обширные программы медийной грамотности в целевых странах».Что это значит? «Мы стремимся помочь гражданам признать дезинформацию и увидеть её такой, какая она есть», — объяснил Марк Грин. К примеру, агентство сейчас работает «с сотнями грузинских добровольцев в Интернете». Кроме того, при поддержке агентства «одиннадцать независимых и заслуживающих доверия медиа-партнёров в Боснии и Герцеговине, Косове, Северной Македонии, Черногории и Сербии» расширяют свою аудиторию, устраняя «дезинформацию».Грин процитировал слова, сказанные ему в 2015 году «российским писателем-демократом и активистом» Владимиром Кара-Мурзой. Глаза того «ярко горели»: он говорил о демократии и свободе на своей родине.Марк Грин обещает не разочаровываться в русских. «Мы на их стороне, как и всегда, — сказал он, — и мы будем с народами Украины, Молдовы, Грузии, стран Балтии и других стран». «Мы присоединимся к нашим друзьям в борьбе против авторитарной агрессии…» — добавил он. Вот что такое «Противостояние пагубному кремлёвскому влиянию», резюмировал оратор.МИД РФ уже прокомментировал новую инициативу USAID. По мнению российских дипломатов, выступление Грина является «голосом из прошлого». Уже само название программы говорит о том, что деятельность USAID не нацелена на создание атмосферы сотрудничества, а выступает инструментом идеологической борьбы. «Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.Однако, отметим, это не вся история. Вот что особенно любопытно: в американской демократической прессе отчего-то торопятся сообщить, что Евросоюз создаёт свои инструменты для борьбы с Кремлём, но они не вполне действенны. Точнее, совсем не действенны.В большой статье Мэтта Апуццо в «Нью-Йорк таймс» рассказывается о «потёмкинской деревне». Только не русской, а европейской. Брюссельской.Евросоюз, если его сравнить с США, оказался более жёстким в противодействии — достаточно вспомнить обращённые к социальным сетям требования отыскать новые способы борьбы с дезинформацией, отмечает автор материала. Правда, требуя изменить установки, бюрократия ЕС вышла на опасную дорогу и оказалась у перекрёстка свободы слова, пропаганды и национальной политики.Тем не менее, Евросоюз стремится представить собственные попытки противодействовать «русской дезинформации» как успешные и даже выдающиеся. По словам еврочиновников, они не раз помогали «защитить выборы» и остановить «российскую пропаганду».Так ли это на самом деле? Эксперты находят, что такие попытки не только не являются выдающимися, но смахивают на «потёмкинскую деревню».«Действительность совсем иная», — отмечает, к примеру, Я. Каленски, ранее занимавший должность ведущего аналитика ЕС по дезинформации. По словам этого специалиста, внутренняя политика Европы превратила систему противодействия в нечто такое медленное, что она не в состоянии эффективно среагировать на «российскую угрозу».По мнению другого эксперта, Я. Янды, исполнительного директора организации «Европейские ценности» (Чехия), которая тоже специализируется на «российской дезинформации», европейская инициатива по борьбе с дезинформацией вообще суть «потёмкинская деревня», и никто не воспринимает эту инициативу серьёзно.Впрочем, господа главные борцы, то бишь еврочиновники, сидящие в высокие креслах и отвечающие за систему по борьбе с дезинформацией, подчёркивают, что ЕС успешно осваивает новую территорию: новая «система оповещения» является важным источником информации для чиновников по всему ЕС.Что такое эта «система оповещения»? Это компьютерная сеть, куда страны могут добавлять свои данные. Она частная и создана в начале 2019 года. По словам Йоханнеса Барке, представителя Европейской комиссии, «подобные операции не проводятся больше нигде в мире».Действовать такая программа может следующим образом. Недавно некие чиновники удалили все упоминания о поддержке, которую Москва оказывает ультраправым и ультралевым политическим группировкам. Упоминания заменили предупреждениями о «злонамеренных источниках».Забавно, но даже среди сторонников глушения пропаганды Москвы такими способами водятся… критики программы! Они находят, что Брюссель «маскирует проблемы». Ведь Брюссель сам себе противоречит: в июньском докладе 2019 г. говорится, что Евросоюз сумел сдержать русскую пропаганду, и вдруг тут же сообщается, что в 2019 году количество случаев российской дезинформации… удвоилось! Подобная логика высмеивается.Похоже, без американской помощи и американских денег европейские «инициативы» по глушению Кремля останутся на уровне «потёмкинской деревни», технологию строительства каковой успешно освоили бюрократы Евросоюза.Жаль, что мистер Грин не озвучил бюджет USAID по новой концепции и не сказал, сколько «гринов» готов выделить Вашингтон на противодействие «пагубному влиянию Кремля». Было бы любопытно узнать, в какую сумму оценивается за границей сила кремлёвской пропаганды. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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