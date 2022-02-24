Русский флаг взвился в Херсонской области Украины

Русский флаг взвился в четверг над административным зданием в украинском городе Каховке Херсонской области.

Военные корреспонденты портала "Русская весна" опубликовали в своём Telegram-канале видео из Каховки. На нём можно увидеть, как некие люди спускают украинский флаг и поднимают флаг России.

Перед этим они выложили фото сгоревших украинских станций радиэлектронной борьбы в Мариуполе и въезда русских танков в Каховку.

Напомним, что ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.