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Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
24 февраля 2022, 15:00 • 747 • Политика
Русский флаг взвился в четверг над административным зданием в украинском городе Каховке Херсонской области.
Военные корреспонденты портала "Русская весна" опубликовали в своём Telegram-канале видео из Каховки. На нём можно увидеть, как некие люди спускают украинский флаг и поднимают флаг России.
Перед этим они выложили фото сгоревших украинских станций радиэлектронной борьбы в Мариуполе и въезда русских танков в Каховку.
Напомним, что ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.
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