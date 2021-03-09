Русский фильм про протесты номинировали на британскую премию BAFTA

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошёл в шорт-лист премии BAFTA. Картина повествует о протестах в СССР в 1962 году.

Российский фильм режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Он претендует на награду "Лучший неанглоязычный фильм", рассказал сам режиссёр на своей странице в Facebook.

Премия BAFTA вручается ежегодно за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. С недавних пор претенденты на награду обязаны включать 50/50 мужчин и женщин, 10% представителей секс-меньшинств и 7% инвалидов.

Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошёл в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм",

- написал Кончаловский в соцсети.

Его фильм повествует о событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. В городе произошли акции протеста с требованием снизить цены на продукты и повысить зарплаты. В ответ правительство ввело в город армию.

В центре сюжета - работница парткома Людмила, которая изначально стоит на стороне властей, но после пропажи дочери на акции протеста переосмысливает своё отношение к советской власти. Учитывая относительно недавние события в России и Белоруссии, нетрудно догадаться, почему британцам так понравился этот фильм.