Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске

Распущенный русский экзархат отказался подчиняться европейским архиереям. Русские приходы Западной Европы и не собираются терять единство по приказу Константинополя.

Духовенство русского экзархата Западной Европы, которое упразднил Константинопольский патриархат, отказалось подчиняться его решениям и влиться в местные приходы. Подробности сообщает пресс-служба экзархата на его официальном сайте.

Экзархатом называется объединение определённого количества приходов, которые подчиняются руководству определённой Церкви и могут находиться за пределами той страны, где руководство Церкви располагается. Таким образом, русский экзархат Западной Европы - это объединение русских приходов в Западной Европе.

Сообщается, что последние дни от Константинопольского патриархата священникам экзархата стали приходить письма с требованием присоединиться к духовенству греческих митрополий. В экзархате расценивают это как внешнее вмешательство со стороны Константинополя и отказываются выполнять его приказ о самороспуске.

Напомним, что Константинопольский патриархат решил упразднить Западноевропейский экзархат Русской Церкви ещё в ноябре этого года. Константинополь потребовал от приходов самоликвидироваться и влиться в состав местных епархий.