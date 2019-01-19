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Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
19 января 2019, 03:24 • 23 • Политика
Распущенный русский экзархат отказался подчиняться европейским архиереям. Русские приходы Западной Европы и не собираются терять единство по приказу Константинополя.
Духовенство русского экзархата Западной Европы, которое упразднил Константинопольский патриархат, отказалось подчиняться его решениям и влиться в местные приходы. Подробности сообщает пресс-служба экзархата на его официальном сайте.
Экзархатом называется объединение определённого количества приходов, которые подчиняются руководству определённой Церкви и могут находиться за пределами той страны, где руководство Церкви располагается. Таким образом, русский экзархат Западной Европы - это объединение русских приходов в Западной Европе.
Сообщается, что последние дни от Константинопольского патриархата священникам экзархата стали приходить письма с требованием присоединиться к духовенству греческих митрополий. В экзархате расценивают это как внешнее вмешательство со стороны Константинополя и отказываются выполнять его приказ о самороспуске.
Напомним, что Константинопольский патриархат решил упразднить Западноевропейский экзархат Русской Церкви ещё в ноябре этого года. Константинополь потребовал от приходов самоликвидироваться и влиться в состав местных епархий.
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