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Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против роспуска

24 февраля 2019, 15:09  •  93 • Украина
Русский экзархат в Западной Европе, который был упразднён Константинопольским патриархатом, проголосовал против роспуска. Об этом РИА Новости сообщили в архиепископии.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что за отказ подчиняться Константинополю выступил 191 человек из 206.

«Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путём», — сказал представитель архиепископии.

Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов в ноябре 2018 года.

В январе сообщалось, что духовенство русского экзархата Западной Европы отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. В экзархате заявили, что в последние дни многие священники и диаконы получили письма от греческого митрополита «страны, в которой они живут», с приказом прекратить поминать своего архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий.

В заявлении указывается, что действия Константинопольского патриархата являются внешним вмешательством. Также сообщалось, что экзархат намерен обсудить решение константинопольского Синода в ходе Генассамблеи, которая состоится 23 февраля.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал отказ духовенства русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом (КП), подчиниться этому решению и выполнять поручения европейских архиереев.

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