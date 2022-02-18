Русский Донбасс. Две правды под угрозой войны

На среду Запад назначил войну России и Украины. Правда, ни одна из сторон воевать не собиралась, по крайней мере по заявлениям официальных представителей двух стран. Конечно, никакого "вторжения" так и не случилось. Но если попытаться дать название тому, что на наших глазах происходит, то это "война", развязанная "говорящими головами" и прессой Запада. Реальность же – то, что сейчас происходит в Донбассе и то, как сейчас решается судьба Донецкой и Луганской народных республик.

Во вторник, 15 февраля, Госдума на основе рейтингового голосования рассмотрела вопрос обращения к президенту России о необходимости признания народных республик. На голосование выносилось два проекта постановления.

Первый из них предусматривает немедленное направление обращения главе государства. Согласно второму проекту, текст обращения первоначально предлагалось согласовать с МИД и другими правительственными структурами. За первый проект проголосовал 351 депутат, за второй – 310.

Уважаемые коллеги, большинством голосов принимается постановление об обращении Государственной думы Федерального собрания России к президенту Владимиру Владимировичу Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства,

– сообщил по результатам голосования спикер парламента Вячеслав Володин.

То, что произошло в Госдуме, затмевает все другие события, которые мы обсуждаем. Восемь лет об этом мечтал Донбасс, и вот это произошло. Но как дальше будут развиваться события? МИД Украины уже заявил, что своим решением Россия поставила точку в минских договорённостях, и это значит, что соглашения теперь не действуют.

Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает минские договорённости и процесс мирного урегулирования,

– сообщил в Twitter глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Эту важнейшую на текущий момент тему в программе "Не могу молчать" ведущая Елена Афонина обсудила с членом-корреспондентом Академии военных наук России, ведущим экспертом МГИМО Владимиром Козиным и депутатом Госдумы Константином Затулиным.

Признание республик сможет разрубить гордиев узел?

Елена Афонина: Как вы оцениваете решение, принятое Госдумой в минувший вторник? Это уже победа или это только один шаг в её сторону?

Константин Затулин: Я не голосовал за то решение, которое набрало большинство голосов. Я голосовал за второе, хотя совершенно не сомневаюсь в том, что Министерство иностранных дел отрицательно относится к превентивному одностороннему признанию ДНР и ЛНР – это показал и глава МИД, недавно выступавший в Думе. Дело в том, что это признание действительно поставило бы крест на Минских соглашениях.

Министерство иностранных дел Украины, конечно, врёт. Потому что решение Госдумы не является окончательным признанием ДНР и ЛНР, а является обращением к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о таком признании. Решение по этому поводу принимает у нас первое лицо в государстве, в соответствии с 80-й статьей Конституции, которая присваивает президенту исключительные права в сфере внешней политики.

И я абсолютно не сомневаюсь, что в создавшейся сегодня ситуации президент, конечно, использует это решение для того, чтобы в переговорах продемонстрировать: после восьми лет этого конфликта депутаты нашей Госдумы требуют справедливости в отношении людей в Донбассе и того, чтобы они, их государственные образования, были признаны.

Однако я совершенно уверен и в том, что на данном этапе одностороннего признания ДНР и ЛНР не произойдёт. И именно потому, что это означало бы слом всех требований Минских соглашений. Другое дело, что мы могли бы вместо этого сказать: если Украина нападёт на Донбасс, на ДНР, ЛНР, вот тогда мы признаем республики, как это случилось в 2008 году, после нападения Грузии на Южную Осетию.

За полгода до этих событий депутаты Госдумы, и я – в том числе, приняли решение признать Абхазию с Южной Осетией или, допустим, Приднестровье, если произойдёт нападение Грузии или, соответственно, Молдавии. И когда это случилось, мы это решение реализовали.

Но если сделать это сегодня, то мы не разрубим гордиев узел, мы, наоборот, создадим проблемы не только себе, но и этим республикам. Я уважаю мнение коммунистов. Среди них много людей, которые, действительно, помогают республикам Донбасса. Но всё-таки у них есть такие заблуждения, которые делают честь сердцу, но не делают чести уму.

Депутат Госдумы Константин Затулин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Худой, но всё-таки мир...

– Во время обсуждения прозвучала цифра: более 700 тысяч граждан России сейчас проживает на территории Донбасса. Это те люди, которые получили гражданство нашей страны. Вы сказали о том, что могут быть какие-то провокации или активные действия в сторону Донбасса.

К.З.: Не какое-то активное действие, а начало военных действий, полномасштабное вторжение, попытка реванша. Как следствие – грубое нарушение всех прежних договорённостей.

Сейчас на территории народных республик Донбасса пусть и худой, но всё-таки мир. Да, бывают перестрелки, бывают жертвы. Но не ведётся активных боевых действий, как это было перед Минскими соглашениями. И не в наших интересах, как мне кажется, чтобы эти боевые действия развернулись снова.

– А ваше решение голосовать за второй вариант постановления – как вы его объясните?

К.З.: Да, я не голосовал за первый вариант. У нас во фракции не было принято решение о консолидированном голосовании, об этом сказал представитель фракции с трибуны. Но мне кажется, что мы, фракция "Единая Россия", должны были занять более осмысленную позицию.

– А тот вариант, который был принят Госдумой, сможет ли стать тем самым моментом, который не допустит развития горячей фазы в Донбассе?

К.З.: В проекте обращения, в котором наши коллеги из КПРФ просят президента признать Донецкую и Луганскую республики, они высказывают предположение, что "такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности, защиты от внешних угроз, для укрепления международного мира и региональной стабильности, положит начало процессу международного признания обоих государств".

Но, к сожалению, признание ни к чему этому не приведёт. К этому может привести наша конкретная помощь, в том числе оружием с нашей стороны, чтобы они продемонстрировали: у них есть чем защищаться. Само по себе решение о признании, без всего остального, на самом деле не приводит к тому, о чём вы говорите. Это надо понимать.

Многолетний труд русских патриотов принёс успех

На связь со студией вышел депутат Госдумы Александр Бородай.

– Александр Юрьевич, у меня нет сомнений в том, за какой вариант развития событий голосовали вы. Вы сейчас слышали, о чём говорил Константин Фёдорович?

Александр Бородай: Да, я проголосовал за первый вариант обращения, внесённый коммунистами. Но не важно, кто внёс предложение. Важно то, что многолетний труд наших русских патриотов принёс успех. Конечно, республики ещё не признаны, но политически важен сам факт обращения к президенту. Не хочу предвосхищать события, но у меня появилось ощущение приближающейся победы.

– Константин Фёдорович считает, что надо дождаться реального нападения на Донбасс со стороны Украины и только после этого предпринимать какие-то активные действия, как это было в 2008 году. По вашему мнению, мы действительно должны чего-то дожидаться?

А.Б.: А какого ещё более реального нападения, чем то, которое было в 2014 году, надо ждать? Война с тех пор продолжается все эти восемь лет. Это риторический вопрос Константину Фёдоровичу. Я с его позицией категорически не согласен. Более того, всё, что мы можем сейчас пытаться сделать, – это оттягивать активную фазу боевых действий.

Но оттягивать – это не выигрывать время, а проигрывать его. Потому что войну нам всё равно уже фактически навязали, она будет. И для меня это очевидно. Она может начаться через несколько дней, через несколько недель, а может быть, позже. Это не так принципиально. Важно то, что нам войну навязали.

Нас – я имею в виду не только Донбасс, но и всю Россию – прижали к стенке. Поэтому выхода у нас только два. И один совсем плохой – это капитуляция. Причём это будет капитуляция не Донбасса, это капитуляция всей России. Утрата национальной самостоятельности, государственной самостоятельности. А ситуация такова, что другой вариант только один – нам нужно драться.

Депутат Госдумы Александр Бородай. Фото: Телеканал Царьград

Киевский режим давно уже нарушает Минские соглашения

– Владимир Петрович, а как вы оцениваете это событие с дипломатической точки зрения?

Владимир Козин: Сначала я хочу поздравить граждан Донецкой и Луганской народных республик с уже известным решением Госдумы. И граждан России тоже хочется поздравить с этим. Это решение продиктовано самой жизнью и реальным развитием военно-политической обстановки в этой части Европы.

Украинская сторона заявляет, что Россия в результате такого шага де-факто и де-юре вышла из минских договорённостей. Но есть одно очень важное обстоятельство: Россия не участник минских договорённостей. Кроме того, минские договорённости в политических заявлениях со стороны киевского режима объявлялись недействующими уже много-много раз, начиная с 2015 года, когда они были приняты.

– И действующий президент Украины Владимир Зеленский это чётко давал понять.

В.К.: Совершенно верно. И секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов говорил то же самое. Конечно, можно сказать: мало ли что они говорили, они могут поменять свою точку зрения. Но есть ещё одно важное обстоятельство: Киевом нарушены сами Минские соглашения.

В Польше чтут память Войска Польского - союзницы Красной армии Украинские власти стали получать тяжёлые виды вооружений от ведущих стран НАТО. Они сконцентрировали огромную военную группировку, практически половину своих вооружённых сил у границы с ДНР и ЛНР. 150 тысяч военнослужащих – мы эту цифру озвучили официально в Вене 27 января этого года. Потом её повторило руководство двух республик Донбасса.

Таким образом, у нас, с точки зрения мировой практики, есть полное основание оказать любую помощь ДНР и ЛНР. Разумеется, после того как наш президент примет соответствующее и единственно правильное решение в этой ситуации.

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