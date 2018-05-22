Русский долг. Нас пугают, а нам не страшно! • 57 • Аналитика







В среду МВФ должен обнародовать в Москве очередной прогноз по мировой и российской экономике. Неожиданностей никто не ждёт, нет и опасений того, что нам будут навязывать что-нибудь вроде загадочных структурных реформ или, упаси господь, нового этапа приватизации. Похоже, что из прогноза МВФ никуда не денутся и давно обещанные России 1,7 процента роста ВВП. И всё же, надо думать, эксперты фонда обязательно попеняют России хотя бы за что-нибудь.





И прежде всего, как считает глава департамента внешнего долга российского Минфина Константин Вышковский, за рост долговой нагрузки на бюджет. Который у нас, между прочим, наконец-то может оказаться профицитным. Откуда у эксперта такая уверенность в ожиданиях? Не исключено, что из опубликованных в преддверии ежегодного выступления специалистов МВФ оценок ведущих рейтинговых агентств и аналитики компании Bloomberg.



Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s просто не стали углубляться в подробности и сохранили долговые рейтинги России без изменений. Что ж, и на том спасибо, хотя даже по сложившимся тенденциям перемены в долговых обязательствах налицо: страна стала всё больше занимать не за рубежом, а на внутреннем рынке, где якобы совсем плохо с потенциальными кредиторами. Сбербанк и ВТБ не в счёт: покупки ценных бумаг государства с их стороны — это не что иное, как перекладывание средств из одного кармана в другой. Причём оба кармана – государственные.







Зато специалисты компании Bloomberg высказались в адрес России неожиданно жёстко. И именно потому, что, по их мнению, никаких оснований для столь масштабных и дорогих заимствований (под 7,3 процента годовых) у российских властей нет и в помине. Спорить не берёмся, хотя странность ситуации, когда страна получает дополнительные нефтегазовые доходы, но вынуждена залезать в долги, вызвана вообще-то сугубо техническими причинами.



Точнее, всё дело в так называемом бюджетном правиле, которое требует от российского Центробанка выкупать всю валюту, которая получена за счёт превышения в ценах на нефть ключевой отметки в 40 долларов за баррель. Причины роста цен ни для кого секретом не являются – это очередное внеочередное обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, конкретно вокруг Ирана, который с большой долей вероятности может пойти на снижение экспорта чёрного золота.



Казалось бы, Россия должна от такого расклада только выигрывать. Если бы не одно «но». На скупку валюты нужны рубли. Причём не просто много, а очень много рублей. Включить печатный станок и напечатать их было бы откровенным нарушением всех законов, которые нынешние финансовые власти когда-то сами же для себя и прописали. Приходится просить в долг. Причём в долг за рубли, что по-прежнему заведомо дороже, чем в евро или долларах. Хотя разница в процентах уже совсем не так велика – 7 с небольшим процента годовых внутри России против 3-3,5 процента за рубежом.



В результате уже в текущем финансовом году, по оценкам того же Минфина, объёмы заимствований, в основном через ОФЗ (облигации федерального займа) будут рекордными. При этом выпуск ценных бумаг суверенного долга будет регулироваться обменным курсом. Тот факт, что после очередной порции американских санкций этот курс, вопреки всем ожиданиям, не рухнул, а сейчас вообще растёт, известен в России даже школьникам. Эксперты по этому поводу говорят примерно следующее: «Изменения в бюджете основаны на более высоких предположениях о нефти и подразумевают усиление рубля, а следовательно, пересмотр в сторону пересмотра планов выпуска». Планов выпуска, как вы понимаете, тех самых ОФЗ.



Специалисты российского Минфина не в первый раз пересчитывают те или иные показатели под тот или иной реальный или прогнозный курс валют. По последним расчётам, каждый рубль, потерянный долларом в курсе ЦБ РФ, обходится сейчас Минфину в 80-85 миллиардов рублей. Получается, что, вводя санкции, американцы в каком-то смысле помогали российскому бюджету. Нас пугали, а мы не испугались, и пережив кризис, сейчас фактически готовимся переживать изобилие. Валютное изобилие, разумеется.



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Перерасчёт вполне отвечает новым фискальным реалиям: денег и с таможни, и от налоговиков поступает сейчас значительно больше, чем можно было ожидать. Но Минфину приходится лезть в долги. Может быть, именно поэтому министр финансов, а теперь уже первый вице-премьер правительства Антон Силуанов не так давно выступил с поистине «революционной» инициативой отмены 100-процентной продажи валютной выручки. Рублей ведь в государевой кассе может попросту не хватить.







Пока же Минфин успел увеличить свои целевые показатели по объёмам внутренних заимствований в 2018 году больше, чем на четверть, а конкретно — на 28 процентов, до 1,04 трлн. рублей (в долларах это почти 17 млрд.). Из уст первого вице-премьера министра финансов Антона Силуанова мы узнали, что, если в этом году цены на российскую нефть в среднем составят 54-55 долларов за баррель, покупки иностранной валюты удвоятся до более чем 2 трлн. рублей. Если же цена на Urals составит около 60 долларов, что мы сегодня и наблюдаем, они взлетят примерно до 2,8 трлн. рублей.



Нечто подобное в России было лет шесть-семь назад, когда за счёт «лишних» нефтяных денег у нас стали накапливаться резервные фонды. Сейчас тоже есть реальная перспектива превышения доходов над расходами – по разным оценкам, на 350-500 млрд рублей, то есть на 0,3-о,5 процента ВВП. И чтобы не пойти на чреватое всеми возможными инфляционными рисками печатание рублей, правительство, по сути, вынуждено увеличивать привлечение капитала внутри страны. Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США



Впрочем, то, что российский Минфин продаёт ОФЗ внутри страны, не совсем соответствует действительности, даже совсем не соответствует. Больше трети этих ценных бумаг скупают именно американские инвесторы. Невзирая на санкции и на всё, с ними связанное. Против столь высокой доходности (извините за повтор, больше 7 процентов годовых) вкупе с почти 100-процентной надёжностью никакой инвестор устоять не в силах.



Вроде бы ничего страшного — США поступают именно так на протяжении более сотни лет. И всё нормально. Уже много лет больше половины пресловутого американского долга – это долг перед собственными гражданами, перед американскими банками и компаниями. Российские же финансовые власти на такие долгосрочные обязательства перед «своими» пойти, кажется, совсем не готовы. Как говорится, что положено Юпитеру…



Для того, чтобы «впаривать» населению чуть ли не треть зарплаты облигациями, надо, наверное, быть самим «вождём народов» или же его наркомом, а потом и министром финансов Арсением Зверевым. Даже в самом благоприятном для России раскладе западные эксперты ищут негатив.В среду МВФ должен обнародовать в Москве очередной прогноз по мировой и российской экономике. Неожиданностей никто не ждёт, нет и опасений того, что нам будут навязывать что-нибудь вроде загадочных структурных реформ или, упаси господь, нового этапа приватизации. Похоже, что из прогноза МВФ никуда не денутся и давно обещанные России 1,7 процента роста ВВП. И всё же, надо думать, эксперты фонда обязательно попеняют России хотя бы за что-нибудь.И прежде всего, как считает глава департамента внешнего долга российского Минфина Константин Вышковский, за рост долговой нагрузки на бюджет. Который у нас, между прочим, наконец-то может оказаться профицитным. Откуда у эксперта такая уверенность в ожиданиях? Не исключено, что из опубликованных в преддверии ежегодного выступления специалистов МВФ оценок ведущих рейтинговых агентств и аналитики компании Bloomberg.Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s просто не стали углубляться в подробности и сохранили долговые рейтинги России без изменений. Что ж, и на том спасибо, хотя даже по сложившимся тенденциям перемены в долговых обязательствах налицо: страна стала всё больше занимать не за рубежом, а на внутреннем рынке, где якобы совсем плохо с потенциальными кредиторами. Сбербанк и ВТБ не в счёт: покупки ценных бумаг государства с их стороны — это не что иное, как перекладывание средств из одного кармана в другой. Причём оба кармана – государственные.Зато специалисты компании Bloomberg высказались в адрес России неожиданно жёстко. И именно потому, что, по их мнению, никаких оснований для столь масштабных и дорогих заимствований (под 7,3 процента годовых) у российских властей нет и в помине. Спорить не берёмся, хотя странность ситуации, когда страна получает дополнительные нефтегазовые доходы, но вынуждена залезать в долги, вызвана вообще-то сугубо техническими причинами.Точнее, всё дело в так называемом бюджетном правиле, которое требует от российского Центробанка выкупать всю валюту, которая получена за счёт превышения в ценах на нефть ключевой отметки в 40 долларов за баррель. Причины роста цен ни для кого секретом не являются – это очередное внеочередное обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, конкретно вокруг Ирана, который с большой долей вероятности может пойти на снижение экспорта чёрного золота.Казалось бы, Россия должна от такого расклада только выигрывать. Если бы не одно «но». На скупку валюты нужны рубли. Причём не просто много, а очень много рублей. Включить печатный станок и напечатать их было бы откровенным нарушением всех законов, которые нынешние финансовые власти когда-то сами же для себя и прописали. Приходится просить в долг. Причём в долг за рубли, что по-прежнему заведомо дороже, чем в евро или долларах. Хотя разница в процентах уже совсем не так велика – 7 с небольшим процента годовых внутри России против 3-3,5 процента за рубежом.В результате уже в текущем финансовом году, по оценкам того же Минфина, объёмы заимствований, в основном через ОФЗ (облигации федерального займа) будут рекордными. При этом выпуск ценных бумаг суверенного долга будет регулироваться обменным курсом. Тот факт, что после очередной порции американских санкций этот курс, вопреки всем ожиданиям, не рухнул, а сейчас вообще растёт, известен в России даже школьникам. Эксперты по этому поводу говорят примерно следующее: «Изменения в бюджете основаны на более высоких предположениях о нефти и подразумевают усиление рубля, а следовательно, пересмотр в сторону пересмотра планов выпуска». Планов выпуска, как вы понимаете, тех самых ОФЗ.Специалисты российского Минфина не в первый раз пересчитывают те или иные показатели под тот или иной реальный или прогнозный курс валют. По последним расчётам, каждый рубль, потерянный долларом в курсе ЦБ РФ, обходится сейчас Минфину в 80-85 миллиардов рублей. Получается, что, вводя санкции, американцы в каком-то смысле помогали российскому бюджету. Нас пугали, а мы не испугались, и пережив кризис, сейчас фактически готовимся переживать изобилие. Валютное изобилие, разумеется.Перерасчёт вполне отвечает новым фискальным реалиям: денег и с таможни, и от налоговиков поступает сейчас значительно больше, чем можно было ожидать. Но Минфину приходится лезть в долги. Может быть, именно поэтому министр финансов, а теперь уже первый вице-премьер правительства Антон Силуанов не так давно выступил с поистине «революционной» инициативой отмены 100-процентной продажи валютной выручки. Рублей ведь в государевой кассе может попросту не хватить.Пока же Минфин успел увеличить свои целевые показатели по объёмам внутренних заимствований в 2018 году больше, чем на четверть, а конкретно — на 28 процентов, до 1,04 трлн. рублей (в долларах это почти 17 млрд.). Из уст первого вице-премьера министра финансов Антона Силуанова мы узнали, что, если в этом году цены на российскую нефть в среднем составят 54-55 долларов за баррель, покупки иностранной валюты удвоятся до более чем 2 трлн. рублей. Если же цена на Urals составит около 60 долларов, что мы сегодня и наблюдаем, они взлетят примерно до 2,8 трлн. рублей.Нечто подобное в России было лет шесть-семь назад, когда за счёт «лишних» нефтяных денег у нас стали накапливаться резервные фонды. Сейчас тоже есть реальная перспектива превышения доходов над расходами – по разным оценкам, на 350-500 млрд рублей, то есть на 0,3-о,5 процента ВВП. И чтобы не пойти на чреватое всеми возможными инфляционными рисками печатание рублей, правительство, по сути, вынуждено увеличивать привлечение капитала внутри страны.Впрочем, то, что российский Минфин продаёт ОФЗ внутри страны, не совсем соответствует действительности, даже совсем не соответствует. Больше трети этих ценных бумаг скупают именно американские инвесторы. Невзирая на санкции и на всё, с ними связанное. Против столь высокой доходности (извините за повтор, больше 7 процентов годовых) вкупе с почти 100-процентной надёжностью никакой инвестор устоять не в силах.Вроде бы ничего страшного — США поступают именно так на протяжении более сотни лет. И всё нормально. Уже много лет больше половины пресловутого американского долга – это долг перед собственными гражданами, перед американскими банками и компаниями. Российские же финансовые власти на такие долгосрочные обязательства перед «своими» пойти, кажется, совсем не готовы. Как говорится, что положено Юпитеру…Для того, чтобы «впаривать» населению чуть ли не треть зарплаты облигациями, надо, наверное, быть самим «вождём народов» или же его наркомом, а потом и министром финансов Арсением Зверевым. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 57 Источник Похожие новости Как ФИФА и чемпионат не дают похоронить советского генерала Отдадим наши деньги Америке! Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США

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