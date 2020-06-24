Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19

Работающий в Нью-Йорке русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис порассуждал в Telegram о том, как по-разному в некоторых странах и регионах мира развивалась ситуация с коронавирусом.

Он подчеркнул, что многое из того, что связано с COVID-19, он не может окончательно понять до сих пор. Специалист указал на одно из самых странных, по его мнению, обстоятельств на фоне пандемии.

Он заметил, что эпидемия по-настоящему разгорелась только сейчас в целом ряде штатов США. В частности, в Техасе, Аризоне, Флориде.

Между тем первые случаи были зафиксированы там одновременно с Нью-Йорком, принятые карантинные меры тоже были похожи. В Нью-Йорке же уже давно наметился резкий спад эпизодов заражения и отменяются ограничения.