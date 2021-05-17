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Русский дипломат заявил об "опасной эпохе" в мире
17 мая 2021, 08:35 • 98 • Политика
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об "опасной эпохе" в мире. По его словам, к этому привели сразу несколько факторов.
Как отметил Полянский, на фоне усугубления отношений между Россией и Западом остаются страны, которые предпочитают "читать лекции" нашей стране и Китаю. При этом ситуация усугубляется мегафонной дипломатией и эпохой постправды, когда уже никто не обращает внимания на происходящее в действительности.
"И есть много источников, которые представляют информацию в искажённом виде", - сказал он в интервью RT.
По словам Полянского, все эти факторы ведут страны к "очень опасному моменту" в отношениях. При этом Россия всегда готова к диалогу, но считает, что он должен строиться на принципе равноправия.
"Также, конечно, мы выступаем против любого рода вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал он.
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