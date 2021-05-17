Русский дипломат заявил об "опасной эпохе" в мире

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об "опасной эпохе" в мире. По его словам, к этому привели сразу несколько факторов.

Как отметил Полянский, на фоне усугубления отношений между Россией и Западом остаются страны, которые предпочитают "читать лекции" нашей стране и Китаю. При этом ситуация усугубляется мегафонной дипломатией и эпохой постправды, когда уже никто не обращает внимания на происходящее в действительности.

"И есть много источников, которые представляют информацию в искажённом виде", - сказал он в интервью RT.

По словам Полянского, все эти факторы ведут страны к "очень опасному моменту" в отношениях. При этом Россия всегда готова к диалогу, но считает, что он должен строиться на принципе равноправия.

"Также, конечно, мы выступаем против любого рода вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал он.