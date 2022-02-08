Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / Политика

Русский дипломат высказался о миротворцах на границе с Украиной: "Обсуждается"

08 февраля 2022, 15:10  •  85 • Политика
Директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв ответил на вопрос о необходимости ввода миротворческих сил на границу России и Украины. По его словам, они не помогут решить внутренний украинский конфликт.
По словам Петра Ильичёва, миротворцы на границе России и Украины не смогут решить проблемы вокруг конфликта в Донбассе. При этом дипломат напомнил о положениях Минских соглашений.
"Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится", - заявил Пётр Ильичёв.
Также русский дипломат заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе Украине следует вести диалог о введении миротворческих сил не с ООН, а с ДНР и ЛНР.
Отметим, что украинская сторона считает, что ввод миротворческих сил ООН мог бы стать альтернативой Минским соглашениям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


85
Источник
Похожие новости
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
08 февраля 2022, 07:35
Макрон озвучил умалчиваемое Вашингтоном о России
08 февраля 2022, 02:20
Путин пообещал Порошенко политическое убежище
08 февраля 2022, 09:20
Порошенко двумя советами ответил на предложение Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.