Русский дипломат высказался о миротворцах на границе с Украиной: "Обсуждается"

Директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв ответил на вопрос о необходимости ввода миротворческих сил на границу России и Украины. По его словам, они не помогут решить внутренний украинский конфликт.

По словам Петра Ильичёва, миротворцы на границе России и Украины не смогут решить проблемы вокруг конфликта в Донбассе. При этом дипломат напомнил о положениях Минских соглашений.

"Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится", - заявил Пётр Ильичёв.

Также русский дипломат заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе Украине следует вести диалог о введении миротворческих сил не с ООН, а с ДНР и ЛНР.

Отметим, что украинская сторона считает, что ввод миротворческих сил ООН мог бы стать альтернативой Минским соглашениям.