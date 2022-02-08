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Русский дипломат высказался о миротворцах на границе с Украиной: "Обсуждается"
08 февраля 2022, 15:10 • 85 • Политика
Директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв ответил на вопрос о необходимости ввода миротворческих сил на границу России и Украины. По его словам, они не помогут решить внутренний украинский конфликт.
По словам Петра Ильичёва, миротворцы на границе России и Украины не смогут решить проблемы вокруг конфликта в Донбассе. При этом дипломат напомнил о положениях Минских соглашений.
"Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится", - заявил Пётр Ильичёв.
Также русский дипломат заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе Украине следует вести диалог о введении миротворческих сил не с ООН, а с ДНР и ЛНР.
Отметим, что украинская сторона считает, что ввод миротворческих сил ООН мог бы стать альтернативой Минским соглашениям.
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