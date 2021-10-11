Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов посоветовал ЕС "изменить противника на партнёра" и иначе относиться к Москве. Тем самым Европа перестанет усугублять и без того непростой газовый кризис.

"Суть вопроса заключается всего лишь во фразеологии", - отметил русский дипломат в интервью, которое он дал газете Financial Times.

Чижов всего в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом, отметив, что в этом случае "всё станет проще". Посол фактически призывает Евросоюз наладить отношения с Россией, чтобы избежать дефицита газа.

"Измените противника на партнёра", - порекомендовал европейцам постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По сути, речь идёт о том, чтобы Европа перестала относиться к России как к политическому сопернику и перешла на иной, партнёрский уровень отношений в газовом вопросе. По мнению Чижова, "все проблемы, которые возникают, были созданы искусственно".

Дипломат особо подчеркнул тот факт, что наша страна не заинтересована в резком росте цен на газ, так как "это не способствует стабильности", а некоторые страны уже переходят с газа на уголь.