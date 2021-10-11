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Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом
11 октября 2021, 06:35 • 124 • Политика
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов посоветовал ЕС "изменить противника на партнёра" и иначе относиться к Москве. Тем самым Европа перестанет усугублять и без того непростой газовый кризис.
"Суть вопроса заключается всего лишь во фразеологии", - отметил русский дипломат в интервью, которое он дал газете Financial Times.
Чижов всего в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом, отметив, что в этом случае "всё станет проще". Посол фактически призывает Евросоюз наладить отношения с Россией, чтобы избежать дефицита газа.
"Измените противника на партнёра", - порекомендовал европейцам постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
По сути, речь идёт о том, чтобы Европа перестала относиться к России как к политическому сопернику и перешла на иной, партнёрский уровень отношений в газовом вопросе. По мнению Чижова, "все проблемы, которые возникают, были созданы искусственно".
Дипломат особо подчеркнул тот факт, что наша страна не заинтересована в резком росте цен на газ, так как "это не способствует стабильности", а некоторые страны уже переходят с газа на уголь.
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