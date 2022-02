Русский дипломат указал на опасную ошибку Запада в отношении Украины: "Очень рискованно"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на опасную ошибку Запада в отношениях с Украиной. "Такое поощрение очень рискованно", - отметил он.

По словам Дмитрия Полянского, игнорирование Западом резкого обострения ситуации в Донбассе, а также регулярных обстрелов этой территории украинскими войсками может привести к необратимым и очень опасным последствиям.

Как отметил дипломат, такая позиция западных стран грозит полномасштабным наступлением Киева на Донецкую и Луганскую народные республики. По мнению Полянского, попытки Запада смотреть "сквозь пальцы" на действия Украины в Донбассе не приведут ни к чему хорошему.

"Такое поощрение очень рискованно", - сказал он в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.

Дипломат добавил, что описанная им ситуация повышает риск того, что "у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать мятежные территории".

Напомним, что несколько дней ВСУ ведут активный артиллерийский огонь по ДНР и ЛНР. Ситуация обострилась настолько, что 18 февраля было объявлено об эвакуации. Но было немало мирных граждан, которые остались в своих домах.

ВСУ же не стали щадить никого и активно продолжили обстрелы, и мирных граждан в том числе. В общей сложности под огнём украинской артиллерии оказались свыше двух десятков населённых пунктов ЛНР. В результате два человека погибли. Полностью разрушенным оказался жилой дом.