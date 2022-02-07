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Русский дипломат указал на двойной просчёт Европы с ядерным оружием США

07 февраля 2022, 07:05  •  197 • Политика
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков обвинил Запад в двуличии, обратив внимание на двойной просчёт стран Европы с ядерным оружием США. Один из них касается опасений по поводу Белоруссии, второй - противоречия Договору о нераспространении ядерного оружия.
Напомним, ранее в Госдепе США предположили, что изменение Конституции Белоруссии может обернуться размещением на территории республики ядерных сил России. А это, мол, создаст угрозу безопасности Европы. К слову, о том, что ядерное оружие Минск готов у себя разместить, допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но только в том случае, если ядерное вооружение НАТО будет размещено в Польше.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков прокомментировал опасения Госдепа и обратил внимание на двойной просчёт Европы с ядерным оружием США. Один из них касается того, что уже размещено.
"Не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России?" - поинтересовался в ответ русский дипломат в интервью РИА Новости.
Второй просчёт, который отметил Ермаков, касается тех европейских стран, которые считаются неядерными. Их участие в "совместных ядерных миссиях" Североатлантического альянса, как подчеркнул дипломат, прямо "противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия".
Подобное поведение западных стран в части ядерного вооружения Ермаков считает двуличным.

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