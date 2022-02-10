Русский дипломат тонко намекнул французам на ошибку немцев: "Я ничего не имел в виду"

Посол России во Франции Алексей Мешков тонко намекнул французским журналистам, что им не стоит повторять ошибку немцев и пытаться вводить санкции против русских СМИ. В качестве примера он привёл неприятную ситуацию с Германией, когда Россия в ответ на дискриминацию RT вынуждена была запретить вещание DW.

Французам стоит присмотреться к истории с Deutsche Welle и сделать из неё правильные выводы — с таким заявлением выступил русский посол в Париже Алексей Мешков. В беседе с РИА Новости он высказался о проблеме давления на русским СМИ за рубежом, отметив, что этот вопрос постоянно контролируется не только Сергеем Лавровым, но и Владимиром Путиным.

Мешков рассказал, что проблемы наших журналистов Путин обсуждал том числе и на недавних переговорах с Эммануэлем Макроном, а в диалогах Лаврова с его французским коллегой Ле Дрианом эта тема является постоянной. Мешков напомнил, что несколько лет назад глава МИД России даже отказался входить в зал для пресс-конференции, поскольку туда не были допущены наши СМИ.

Тем, кто лелеет мечту запретить или ограничить деятельность русских СМИ во Франции, Мешков посоветовал "внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle". "Может быть, это повлияет на их умственный процесс", - с иронией отметил он.

И добавил: "Я ничего не имел в виду". Мешков уточнил, что Россия лишь требует уважения к свободе слова и к праву отечественных СМИ работать в других странах. Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была против любых санкций, а ситуация с запретом вещания Deutsche Welle стала лишь свидетельством того, что и у нас приходит конец терпению. "В каких-то случаях уже предел, который требует взаимности", - отметил Мешков, напомнив о том, что немцы первыми прекратили вещание канала RT DE на территории своей страны.

Посол также отметил, что во Франции ситуация с русскими каналами и изданиями намного позитивнее, чем в Германии.