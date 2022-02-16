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Русский дипломат разрушил график войны Запада: "Редко начинаются в среду"
16 февраля 2022, 07:30 • 124 • Политика
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов разрушил график войны Запада во время интервью немецкому телеканалу WELT. "Войны в Европе редко начинаются в среду", - отметил русский дипломат.
В частности, на популярный на Западе вопрос о "нападении России" на Украину, которое уже внесли в "график" на среду, 16 февраля, постпред уверил, что "в эту среду атаки не будет". По его словам, на следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации между двумя странами "также не предвидится".
"Войны в Европе редко начинаются в среду", - заявил русский дипломат.
Комментируя также выдвигаемые в адрес России заявления, Чижов отметил, что для таких столь серьёзных обвинений должны быть такие же серьёзные доказательства, иначе это превращается в клевету.
Дипломат призвал страны Запада и Европы в частности озаботиться реальными проблемами безопасности, на которые неоднократно указывала Москва.
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