Русский дипломат разоблачил мешающих вернуть мир в Ливию

Замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил, кто мешает урегулировать ситуацию в Ливии. В частности, вернуть мир в страну не даёт иностранное военное присутствие.

Ситуация в Ливии всё ещё остаётся неурегулированной. Мир в страну пока окончательно не вернулся. И тому есть логичное объяснение.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин пояснил, что сейчас одной из наиболее острых проблем Ливии остаётся иностранное военное присутствие на её территории. И пока этот вопрос не будет решён, вряд ли можно рассуждать о "подлинном и надёжном урегулировании" ситуации в Ливии.

Русский дипломат, в частности, напомнил о том, что данная проблема обсуждалась на конференции по Ливии, ранее прошедшей в Берлине. Однако, по словам Вершинина, договориться тогда не получилось.

"Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение", - отметил Вершинин в интервью РИА Новости.