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Русский дипломат разоблачил мешающих вернуть мир в Ливию

09 июля 2021, 09:55  •  129 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил, кто мешает урегулировать ситуацию в Ливии. В частности, вернуть мир в страну не даёт иностранное военное присутствие.
Ситуация в Ливии всё ещё остаётся неурегулированной. Мир в страну пока окончательно не вернулся. И тому есть логичное объяснение.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин пояснил, что сейчас одной из наиболее острых проблем Ливии остаётся иностранное военное присутствие на её территории. И пока этот вопрос не будет решён, вряд ли можно рассуждать о "подлинном и надёжном урегулировании" ситуации в Ливии.
Русский дипломат, в частности, напомнил о том, что данная проблема обсуждалась на конференции по Ливии, ранее прошедшей в Берлине. Однако, по словам Вершинина, договориться тогда не получилось.
"Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение", - отметил Вершинин в интервью РИА Новости.

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