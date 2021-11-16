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Русский дипломат рассказал о позорном поведении польских пограничников

16 ноября 2021, 09:30  •  196 • Политика
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал ситуацию с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии, рассказав о позорном поведении польских и литовских пограничников.
Саму ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал очень тревожной. Отдельно он обратил внимание прессы на то, что "есть люди, которые легально приехали в Белоруссию и хотят въехать в страны ЕС, чаще в Германию".
Однако им не только не разрешают проходить через границу, но оттесняют, преследуют и даже избивают. И в этом особо отличились польские и литовские пограничники. Русский дипломат напомнил журналистам о том, что есть много случаев, когда те и били мигрантов, и оттесняли их обратно на белорусскую территорию.
"Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм",- подчеркнул Полянский, описывая ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

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