|
Русский дипломат рассказал о позорном поведении польских пограничников
16 ноября 2021, 09:30 • 196 • Политика
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал ситуацию с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии, рассказав о позорном поведении польских и литовских пограничников.
Саму ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал очень тревожной. Отдельно он обратил внимание прессы на то, что "есть люди, которые легально приехали в Белоруссию и хотят въехать в страны ЕС, чаще в Германию".
Однако им не только не разрешают проходить через границу, но оттесняют, преследуют и даже избивают. И в этом особо отличились польские и литовские пограничники. Русский дипломат напомнил журналистам о том, что есть много случаев, когда те и били мигрантов, и оттесняли их обратно на белорусскую территорию.
"Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм",- подчеркнул Полянский, описывая ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.
Подпишитесь на нас
196
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2021, 16:00
|
12 ноября 2021, 00:30
|
12 ноября 2021, 16:15
|
14 ноября 2021, 02:05
|
13 ноября 2021, 18:30
|
13 ноября 2021, 16:45
|
12 ноября 2021, 12:10