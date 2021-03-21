Русский дипломат приземлился в Москве: Антонова вызвали из США для консультаций

Посол России в США Антонов прибыл в Москву для консультаций. Анатолий Антонов приземлился утром 21 марта в Шереметьеве. Дипломата вызвали в МИД России для консультаций по российско-американским отношениям. По словам Антонова, сколько он будет в Москве - пока неизвестно. Вероятно, столько, сколько потребуется.

"Посол России в Вашингтоне Антонов приглашён в Москву на консультации", - ранее подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Консультации необходимы, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. По словам Захаровой, новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена "получается, а что не очень".

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации", - добавила Захарова.

По словам дипломата, об этом и пойдёт речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в США.

Посла России отозвали в Москву после скандальных заявлений, сделанных президентом США Джо Байденом в интервью телеканалу ABC News. Отвечая на вопросы журналиста, американский лидер подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

В Москве Антонова ожидают в воскресенье, 21 марта,

- сообщали ранее СМИ.

Учитывая, при каких обстоятельствах Антонова вызвали в Москву, многие предполагают, что с послом будут обсуждать заявления Байдена и ответ на них. Напомним, Байден назвал Путина "убийцей". Путин ответил детской дразнилкой. Отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас как никогда близки к разрыву, отметили в ходе дискуссии в формате клуба "Кстатилогия" в ClubHouse политические эксперты.