Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и п...
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Главная / Политика

Русский дипломат приземлился в Москве: Антонова вызвали из США для консультаций

21 марта 2021, 16:05  •  107 • Политика
Посол России в США Антонов прибыл в Москву для консультаций. Анатолий Антонов приземлился утром 21 марта в Шереметьеве. Дипломата вызвали в МИД России для консультаций по российско-американским отношениям. По словам Антонова, сколько он будет в Москве - пока неизвестно. Вероятно, столько, сколько потребуется.
"Посол России в Вашингтоне Антонов приглашён в Москву на консультации", - ранее подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Консультации необходимы, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. По словам Захаровой, новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена "получается, а что не очень".
"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации", - добавила Захарова.
По словам дипломата, об этом и пойдёт речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в США.
Посла России отозвали в Москву после скандальных заявлений, сделанных президентом США Джо Байденом в интервью телеканалу ABC News. Отвечая на вопросы журналиста, американский лидер подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".
В Москве Антонова ожидают в воскресенье, 21 марта,
- сообщали ранее СМИ.
Учитывая, при каких обстоятельствах Антонова вызвали в Москву, многие предполагают, что с послом будут обсуждать заявления Байдена и ответ на них. Напомним, Байден назвал Путина "убийцей". Путин ответил детской дразнилкой. Отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас как никогда близки к разрыву, отметили в ходе дискуссии в формате клуба "Кстатилогия" в ClubHouse политические эксперты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
21 марта 2021, 08:45
Леонид Рошаль сделал заявление о состоянии Байдена: "Опасно не только для Америки"
21 марта 2021, 06:55
"Ничего, кроме дебилизации мозгов": Дмитрий Певцов против федерального ТВ
21 марта 2021, 03:15
Жена Гордона призналась: Украина не смогла переиграть Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
15 марта 2021, 07:00
Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.