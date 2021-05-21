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Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
21 мая 2021, 13:25 • 164 • Политика
Дипломат МИД России сообщил о росте напряженности из-за водной блокады Крыма Украиной.
Попытки Украины с помощью водной блокады наказать крымчан за воссоединение с Россией приводят к росту напряженности и нарушают нормы международного права. Об этом в ходе видеоконференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики" к 150-летию Лондонской конвенции заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД Илья Тимохов.
- отметил дипломат. Он назвал "отчаянными" попытки Киева "наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией".
В МИД действия Киева считают идущими вразрез с нормами международного права, они приводят к росту напряженности между странами, передает ТАСС.
Представитель МИД России отметил, что не все страны помнят выводы конференции в Лондоне в 1871 году, которая призвана была положить конец борьбе ведущих держав мира за сферы влияния в Причерноморье. Дипломат напомнил о попытках Украины устроить провокации в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году при попустительстве старн Запада, а также попытки переписать правила прохода Черноморских проливов.
Илья Тимохов призвал решить все противоречия между странами в ходе дискуссии.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного по международному законодательству референдума, который поддержали более 96% крымчан. Референдум был проведен после вооруженного государственного переворота на Украине.
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