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Русский дипломат практически процитировал профессора Преображенского, говоря об Украине в ООН

28 декабря 2021, 21:20  •  242 • Политика
Русский дипломат практически дословно процитировал профессора Преображенского, говоря об Украине в ООН. Он снова уличил Киев и Запад в распространении фейков.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал раскручиваемый Западом вброс о якобы готовящемся вторжении на Украину.
Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть,
- отметил дипломат.
Его слова очень похожи на цитату профессора Преображенского из повести Булгакова "Собачье сердце": "Разруха не в клозетах, а в головах".
Полянский также добавил, что на границе с Украиной не было никакой "повышенной военной активности". Американские СМИ, усмотревшие "русские войска, готовые к вторжению", распространяют неправду, отстаивают политические цели своего государства.
Напомним, что поддерживающие демократов американские СМИ весь последний месяц сообщают о русских войсках на границе с Украиной, не приводя при этом никаких доказательств. Лидеры в США и Европе сразу же начали грозить России "небывалыми санкциями", если она вторгнется на Украину. В Москве опасаются, что это подготовка к большому наступлению ВСУ на Донбасс.

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