Русский дипломат поставил ультиматум США: "Нам некуда отступать"

Посол России в США Анатолий Антонов жёстко ответил на обвинения из Госдепа о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине, призвав Вашингтон остановиться "в политике поощрения фашистских молодчиков". Русский дипломат поставил ультиматум США, подчеркнув, что НАТО уже у границ России и "нам некуда отступать".

"Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии", - подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине.

Полный ответ посла приводится на странице дипведомства в Facebook. В нём русский дипломат напомнил о том, что сегодня, 12 января нам предстоит встреча в рамках Совета Россия-НАТО. И Москва настроена на "субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе".

А вот обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента (и Нуланд в частности), напротив, никакому конструктиву на грядущих переговорах не способствует. Москва же ожидает не демагогических заявлений, а письменных ответов на свои конкретные предложения.

Антонов особо подчёркивает, что России необходимы "конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах".

Дипломат ставит США ультимативное требование: "Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве". Антонов подчёркивает, что Россия ратует за разрядку напряженности, и дальше уже "нам некуда отступать". Дипломат напоминает Вашингтону о том, что это НАТО подобралось к нашим границам и "пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе".

Однако, Россия не допустит такого развития ситуации, при которой бы был подорван её суверенитет.

Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, "уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ".