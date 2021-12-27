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Русский дипломат поставил НАТО ультиматум по Украине

27 декабря 2021, 13:15  •  186 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва требует, чтобы НАТО отозвало решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут стать членами Североатлантического альянса.
Русский дипломат особо подчеркнул, что Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в Североатлантический альянс. Москва и ранее уже предупреждала НАТО о "красных линиях", напоминая о договорённостях по непродвижению альянса на восток. Однако вопрос о вступлении Украины и Грузии в этот военный альянс остаётся до сих пор открытым.
Рябков подчёркивает, что для нашей страны этот вопрос имеет не меньшее значение, чем для Незалежной.
От Москвы Североатлантический альянс получил фактически ультимативное требование: отозвать решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут стать членами НАТО.

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