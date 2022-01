Русский дипломат поправил Блинкена по поводу Украины: "Разве это не опечатка?"

В сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена относительно ситуации около Украины обнаружена ошибка.

На это обратил внимание постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Накануне Блинкен опубликовал твит, в котором рассказал, что обсудил с еврокомиссаром по демократии ЕС Жозепом Боррелем "наращивание Россией военного присутствия на территории Украины и вблизи её границ".

Как отметил дипломат Ульянов, данное сообщение может быть опечаткой. "... НА территории Украины и вблизи её границ? Разве это не опечатка?" - недоумевает дипломат из России.

Ранее посольство России в США указало, что американские СМИ начали использовать вбросы и фейки о том, что очередной датой "вторжения" России на Украину станет конец января 2022 года, а Россия "фабрикует" поводы для нападения.

Ранее Минцифры Украины заявило, что располагает данными о причастности России к масштабным хакерским атакам на сайты местных органов госвласти.

A pleasure to speak with @JosepBorrellF today to further coordinate the U.S.-EU response to Russia’s deeply concerning military buildup in and near Ukraine’s borders.