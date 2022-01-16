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Русский дипломат поправил Блинкена по поводу Украины: "Разве это не опечатка?"
16 января 2022, 18:00 • 240 • Политика
Дипломат из России указал, что госсекретарь Блинкен допустил опечатку в посте про ситуацию вокруг Украины.
В сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена относительно ситуации около Украины обнаружена ошибка.
На это обратил внимание постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Накануне Блинкен опубликовал твит, в котором рассказал, что обсудил с еврокомиссаром по демократии ЕС Жозепом Боррелем "наращивание Россией военного присутствия на территории Украины и вблизи её границ".
Как отметил дипломат Ульянов, данное сообщение может быть опечаткой. "... НА территории Украины и вблизи её границ? Разве это не опечатка?" - недоумевает дипломат из России.
Ранее посольство России в США указало, что американские СМИ начали использовать вбросы и фейки о том, что очередной датой "вторжения" России на Украину станет конец января 2022 года, а Россия "фабрикует" поводы для нападения.
Ранее Минцифры Украины заявило, что располагает данными о причастности России к масштабным хакерским атакам на сайты местных органов госвласти.
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