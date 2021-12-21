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Русский дипломат оценил послание России к Западу: "Лиса больше не будет лазить в курятник"

21 декабря 2021, 18:25  •  105 • Политика
Русский дипломат Константин Гаврилов оценил послание России к Западу. Он заявил, что бесконечно провоцировать Москву нельзя. И что натовская "лиса больше не будет лазить в курятник".
Глава русской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов прокомментировал подготовленный Россией проект о взаимных гарантиях с НАТО и США. Москва призывает Запад оставить в покое Украину, Закавказье, Восточную Европу и Среднюю Азию. Вашингтон пока ничего не ответил на эти требования.
Эксперт, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв Live", отметил, что главная цель документа - обеспечить стабильность и безопасность. При этом Гаврилов заметил, что Россия представляет собой серьёзного игрока на мировой арене, с которым нельзя не считаться, пишет портал "Народные новости".
Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что уже вырос большой волкодав,
- отметил дипломат.
Напомним, что ранее Россия подняла вопрос о предоставлении Западом письменных гарантий о нерасширении НАТО на восток. Такие договорённости в прошлом уже заключались в устной форме между США и Советским Союзом, однако после развала СССР Запад их нарушил.

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