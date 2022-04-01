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Русский дипломат одной фразой свёл на нет удар "санкционной дубины" США

01 апреля 2022, 06:20  •  166 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти "перестать размахивать санкционной дубиной". Дипломату хватило одной фразой, чтобы обнулить весь ожидаемый Вашингтоном эффект от введённых против России новых санкций.
Напомним, накануне, 31 марта, против России был введён очередной "пакет" санкций. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя этот факт, отметил, что тем самым "администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки".
Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями,
- особо обратил на этот факт внимание русский дипломат.
Антонову хватило всего одной фразы для того, чтобы свести на нет весь ожидаемый Вашингтоном эффект от введённых против России новых рестрикций. Призвав власти Соединённых Штатов "перестать размахивать санкционной дубиной", посол России подчеркнул, что эта самая "дубина" "наносит удары по самим США и их союзникам".
На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны, - пояснил Антонов. - Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения NASA о крайней заинтересованности в сохранении диалога.

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