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Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американцах

01 февраля 2022, 08:10  •  199 • Политика
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский посчитал обсуждение украинского вопроса на прошедшем заседании Совбеза лишь пиар-ходом и обнулил цифры постпреда США об армии России на границе одним фактом об американских военных.
"Как мы и ожидали, это было не чем иным, как PR-ходом, классическим примером "мегафонной дипломатии", - высказался начистоту в своём Twitter заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя обсуждение украинского вопроса на прошедшем заседании Совета Безопасности организации.
Русский дипломат обратил особое внимание на то, что оппонентами не было приведено "никаких фактов", а в нашу сторону полетели лишь "обвинения и необоснованные утверждения".
Полянский весьма негативно оценил дипломатию США, проявленную в СБ ООН, посчитав, что это "её худшее проявление".
Кроме того, там же в соцсети русский дипломат обнулил цифры постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд об армии России одним фактом об американцах. В частности, американский дипломат голословно заявила о том, что в Европе, мол, сложилась опасная ситуация из-за сконцентрированных на границе с Украиной вооружённых сил России численностью свыше сотни тысяч человек.
"Откуда берутся эти цифры?" - недоумевает Полянский, напомнив американской коллеге о том, что она говорит о русских солдатах, которые находятся на территории России. Чего не скажешь об американских военных за рубежом.
"А чем русские солдаты, находящиеся на НАШЕЙ территории, на своих базах, представляют угрозу для кого-либо? - интересуется дипломат. - Как насчёт 175 тысяч солдат США, дислоцированных в настоящее время ЗА РУБЕЖОМ, разве они не представляют реальной угрозы? Откуда эти двойные стандарты?"

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