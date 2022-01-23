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Русский дипломат о реальном противостоянии вокруг Украины: "Мы терпеть не будем"

23 января 2022, 15:20  •  462 • Политика
Глава делегации России в Вене Гаврилов предостерёг Киев и Запад от провокаций в Донбассе. Говоря о реальном противостоянии вокруг Украины, Гаврилов подчеркнул: "Мы терпеть не будем".
Атаку Киева и стран Запада на Донбасс Россия терпеть не станет, подчеркнул руководитель нашей делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Позицией дипломат поделился в ходе YouTube-эфира проекта "Изолента Live".
Ничего нового не происходит, этот русский ультиматум уже высказывался, напомнил Гаврилов:
Всё чётко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, - пояснил дипломат. - Чётко сказано, во всех СМИ чётко прозвучало.
Напомним, ранее Константин Гаврилов сказал, что наши оппоненты блефуют, когда используют в своих целях обвинения в якобы нападении России на Украину. Им просто нужна лучшая переговорная позиция, потому и используется этот миф о русской агрессии. Для поддержания мифа могут использовать провокацию ВСУ на линии соприкосновения с Донбассом. Однако Москва делает всё возможное, чтобы не дать событиям развиться таким образом.
Представители России, в том числе на самом высоком уровне, говорили, что нам не нужна война, напомнил Гаврилов. Россия в поиске именно дипломатического решения ради общего спокойствия:
Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие, - сказал спикер, ещё раз отметив, что Россия не позволит обижать своих граждан и, тем более, убивать их.
Напомним, Россия начала переговоры с США и странами НАТО по гарантиям безопасности. С началом этих переговоров усилилась риторика западных оппонентов об агрессии России.

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