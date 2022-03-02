Русский дипломат о перспективах мира с Украиной: "Не видим желания"

Русский дипломат Геннадий Гатилов заявил, что Киев не хочет даже попытаться прийти к законному и взвешенному решению на переговорах с Москвой. Россия, к сожалению, не видит желания украинского режима найти выход из ситуации.

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов выразил надежду, что вскоре последует продолжение переговоров русской и украинской делегации по ситуации на Украине. Он также не исключил, что проблему удастся решить политическим путём, но озвучил определённые сомнения в этом.

Как отметил Гатилов в Telegram-канале ливанского Al-Mayadeen, из-за позиции украинской стороны диалог может зайти в тупик и не принести желаемых результатов.

Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы,

- констатировал постпред России.

Накануне, напомним, другой дипломат, постпред России при ООН Василий Небензя всего в четырёх словах выразил надежду на то, что ситуация вокруг Украины не приведёт к использованию ядерного оружия. "Надеюсь, Бог этого не допустит", - заявил дипломат.

Своё мнение постпред России при ООН Василий Небензя высказал во время очередного заседания Совбеза ООН. Речь зашла и о приказе президента России Владимира Путина привести в особый режим отечественные силы сдерживания.