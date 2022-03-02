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Русский дипломат о перспективах мира с Украиной: "Не видим желания"
02 марта 2022, 08:05 • 427 • Политика
Русский дипломат Геннадий Гатилов заявил, что Киев не хочет даже попытаться прийти к законному и взвешенному решению на переговорах с Москвой. Россия, к сожалению, не видит желания украинского режима найти выход из ситуации.
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов выразил надежду, что вскоре последует продолжение переговоров русской и украинской делегации по ситуации на Украине. Он также не исключил, что проблему удастся решить политическим путём, но озвучил определённые сомнения в этом.
Как отметил Гатилов в Telegram-канале ливанского Al-Mayadeen, из-за позиции украинской стороны диалог может зайти в тупик и не принести желаемых результатов.
- констатировал постпред России.
Накануне, напомним, другой дипломат, постпред России при ООН Василий Небензя всего в четырёх словах выразил надежду на то, что ситуация вокруг Украины не приведёт к использованию ядерного оружия. "Надеюсь, Бог этого не допустит", - заявил дипломат.
Своё мнение постпред России при ООН Василий Небензя высказал во время очередного заседания Совбеза ООН. Речь зашла и о приказе президента России Владимира Путина привести в особый режим отечественные силы сдерживания.
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