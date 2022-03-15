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Русский дипломат напрямую заявил о единственной угрозе для мирных украинцев

15 марта 2022, 08:35  •  203 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сейчас единственная угроза для мирных украинцев "исходит от вооруженных формирований украинских националистов". Именно они превращают граждан в живой щит, прикрываются женщинами и детьми.
В интервью для издания Newsweek посол России в США Анатолий Антонов поделился своим мнением по поводу спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и преступлениях украинских боевиков.
Русский дипломат особо подчеркнул, что Вооружённые силы России с помощью высокоточных средств уничтожают исключительно объекты военной инфраструктуры Украины. Угроза для мирных украинцев исходит не от русской армии, а от украинских боевиков. Именно они используют обычных граждан в качестве живого щита для себя и своей военной техники. Не гнушаются прикрываться женщинами и детьми, "чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения".
"В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, - подчеркнул посол Антонов. - Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов".
Русский дипломат высказал надежду на то, что в американских СМИ уже "перестанут разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе".

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