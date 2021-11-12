Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал вытеснение мигрантов в Белоруссию позором.

Польские и литовские пограничники вытесняют мигрантов на территорию Белоруссии. Нынешние действия представителей европейских стран подпадают под очевидные нарушения. Об этом заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он назвал позором то, что сейчас устроила с мигрантами Варшава.

"Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают", - заметил он.

Ситуация, когда пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию, и вовсе позорна, добавил дипломат. Кроме того, это "полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил".

При этом, подчеркнул Полянский, у белорусов нет оснований депортировать домой иностранных граждан со своей территории, если те на легальных условиях получили разрешение на въезд в республику.

При этом зампостпреда опроверг утверждения, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей.

В рунете на кризис с мигрантами в Польше уже сыронизировали. Пользователи допустили, что европейцы вновь найдут причину, чтобы обвинить нашу страну. Некоторые с юмором даже дали "подсказку", кто виноват в ситуации с мигрантами.