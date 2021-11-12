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Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
12 ноября 2021, 02:50 • 73 • Политика
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал вытеснение мигрантов в Белоруссию позором.
Польские и литовские пограничники вытесняют мигрантов на территорию Белоруссии. Нынешние действия представителей европейских стран подпадают под очевидные нарушения. Об этом заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он назвал позором то, что сейчас устроила с мигрантами Варшава.
"Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают", - заметил он.
Ситуация, когда пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию, и вовсе позорна, добавил дипломат. Кроме того, это "полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил".
При этом, подчеркнул Полянский, у белорусов нет оснований депортировать домой иностранных граждан со своей территории, если те на легальных условиях получили разрешение на въезд в республику.
При этом зампостпреда опроверг утверждения, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей.
В рунете на кризис с мигрантами в Польше уже сыронизировали. Пользователи допустили, что европейцы вновь найдут причину, чтобы обвинить нашу страну. Некоторые с юмором даже дали "подсказку", кто виноват в ситуации с мигрантами.
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