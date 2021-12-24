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Русский десант в Крыму вновь заставил Запад паниковать: Bloomberg забил тревогу
24 декабря 2021, 07:05 • 197 • Политика
Bloomberg вновь забил тревогу, утверждая, что Россия якобы продолжает наращивать войска у границы Украины в то время, когда США предлагают переговоры. Вероятно, снова паниковать Запад заставили русские десантники, у которых накануне стартовали масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае.
"Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развёртывания (военных сил), которое может обернуться быстрым вторжением или долгосрочной угрозой", - говорится в публикации Bloomberg.
Там же приводятся слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую "обеспокоило" "дальнейшее передвижение войск (России) на границе (с Украиной)". В той же статье приводятся данные Совета безопасности и обороны Украины, согласно которым сейчас Россия якобы выставила в пределах 200 км от границы с Незалежной 122 тысячи своих военнослужащих. Пугающими выглядят для Запада и данные оборонно-разведывательной компании Janes, чьи спутниковые снимки демонстрируют перемещённые к границам с Украиной "танки, артиллерию и системы ПВО".
В Кремле же, напомним, категорически опровергают планы "вторжения". Об этом же накануне говорил и президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что это США пришли "на порог" России с ракетами, а не мы.
Тем не менее Bloomberg устами сотрудника американского Института исследований внешней политики Роба Ли бьёт тревогу.
"Если Россия решит вторгнуться, она может сделать это в относительно короткие сроки", - утверждает он.
Голословные слухи о подготовке "вторжения" России на Украину муссируются в западной прессе и политических кругах ещё с ноября. Теперь они пошли на новый виток. Вероятно, снова запаниковать Запад заставили русские десантники, у которых накануне стартовали масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае. В них планируется задействовать свыше 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники.
В рамках учений, по данным Минобороны России, будут отработаны "боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов".
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