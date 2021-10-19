Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой

Черноморский флот сообщил о проведённых в Крыму учениях по обороне побережья при высадке морского десанта.

Бой за побережье Крыма развернулся на полигоне боевой подготовки Опук на полуострове. Речь идёт об учениях в рамках контрольной проверки войск округа Южного военного округа (ЮВО). Военные манёвры проводились совместно с подразделениями морской пехоты Черноморского флота.

Фактически русские десантники продемонстрировали свои возможности и наглядно показали, чем для противника закончится попытка взять Крым силой.

Под прикрытием авиации и флота морские пехотинцы десантировались с кораблей, провели бой, а затем "заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - говорится в сообщении.

В то же время и подразделения соединения береговой обороны Черноморского флота вместе с артиллерией, танками и мотострелковыми подразделениями ЮВО нанесли свой удар по десанту с помощью ракет и артиллерии.