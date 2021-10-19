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Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой

19 октября 2021, 06:30  •  48 • Политика
Черноморский флот сообщил о проведённых в Крыму учениях по обороне побережья при высадке морского десанта.
Бой за побережье Крыма развернулся на полигоне боевой подготовки Опук на полуострове. Речь идёт об учениях в рамках контрольной проверки войск округа Южного военного округа (ЮВО). Военные манёвры проводились совместно с подразделениями морской пехоты Черноморского флота.
Фактически русские десантники продемонстрировали свои возможности и наглядно показали, чем для противника закончится попытка взять Крым силой.
Под прикрытием авиации и флота морские пехотинцы десантировались с кораблей, провели бой, а затем "заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - говорится в сообщении.
В то же время и подразделения соединения береговой обороны Черноморского флота вместе с артиллерией, танками и мотострелковыми подразделениями ЮВО нанесли свой удар по десанту с помощью ракет и артиллерии.

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