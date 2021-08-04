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Русский депутат призвал ликвидировать Пенсионный фонд России

04 августа 2021, 18:30  •  71 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что если ликвидировать Пенсионный фонд России, то в стране появятся деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам. При этом он предложил выплачивать пенсии напрямую из бюджета.
По словам Миронова, Пенсионный фонд стоит ликвидировать из-за того, что в нём процветает "взяточничество и расточительство". При этом политик заявил, что изучил отчет главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима и пришёл к выводу, что работающих пенсионеров в ближайшие три года не ждёт индексация выплат. Об этом Миронов высказался на своей странице в Facebook.
По словам Миронова, ситуацию с отменой индексации выплат работающим пенсионерам глава Минфина Антон Силуанов пояснил нехваткой денег в бюджете. При этом он отметил, что "пенсия – это компенсация за утраченный заработок". Также Силуанов рассказал, что работающие пенсионеры могли бы ничего не получать.
Ранее Миронов предлагал повысить пенсии за счёт сборов от продажи нефтепродуктов и газа, введения госмонополии на спиртное и возврата выданных ранее другим странам кредитов.

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