Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ответил на главный вопрос жителей освобождённых территорий. "Россия здесь навсегда", - сказал он.

В частности, Турчак ответил на один из самых волнительных вопросов для жителей территорий, которые были освобождены от украинской нацистской оккупации. Многих волнует не оставит ли их Россия один на один с новой реальностью и не допустит ли возвращения нацбатов.

"Те, кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - сказал он.

По словам депутата, Россия займётся восстановлением разрушенной инфраструктуры, как только специальная освободительная операция будет закончена.

"Всё восстановим", - сказал он.