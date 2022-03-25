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Русский депутат ответил на главный вопрос жителей освобождённых территорий: "Навсегда"
25 марта 2022, 08:40 • 308 • Политика
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ответил на главный вопрос жителей освобождённых территорий. "Россия здесь навсегда", - сказал он.
В частности, Турчак ответил на один из самых волнительных вопросов для жителей территорий, которые были освобождены от украинской нацистской оккупации. Многих волнует не оставит ли их Россия один на один с новой реальностью и не допустит ли возвращения нацбатов.
"Те, кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - сказал он.
По словам депутата, Россия займётся восстановлением разрушенной инфраструктуры, как только специальная освободительная операция будет закончена.
"Всё восстановим", - сказал он.
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