Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
Главная / Политика

Русский депутат ответил на главный вопрос жителей освобождённых территорий: "Навсегда"

25 марта 2022, 08:40  •  308 • Политика
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ответил на главный вопрос жителей освобождённых территорий. "Россия здесь навсегда", - сказал он.
В частности, Турчак ответил на один из самых волнительных вопросов для жителей территорий, которые были освобождены от украинской нацистской оккупации. Многих волнует не оставит ли их Россия один на один с новой реальностью и не допустит ли возвращения нацбатов.
"Те, кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - сказал он.
По словам депутата, Россия займётся восстановлением разрушенной инфраструктуры, как только специальная освободительная операция будет закончена.
"Всё восстановим", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


308
Источник
Похожие новости
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
25 марта 2022, 06:55
Газ за рубли – подножка США. Политолог объяснил, почему Запад в панике
25 марта 2022, 01:05
"Все навалимся - и всё сделаем": Россия восстановит Мариуполь после спецоперации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 11:10
Крымский политолог предложил способ обезвредить Украину: "Самая надёжная гарантия"
20 марта 2022, 18:40
Очищение огнём: Удар русскими "Солнцепёками" по украинским неонацистам попал на видео
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
23 марта 2022, 20:30
С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
19 марта 2022, 10:00
Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе
20 марта 2022, 07:35
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.