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Русский человек не смог бы это слушать. ЕС опустился "до трусов"

19 января 2021, 23:40  •  160 • Политика
"Полностью и безоговорочно". В Европарламенте снова требовали наказать Россию за Навального. Они пугают, а нам не страшно
Автор:
Сергей Латышев
Простите, но я начну с эмоциональной оценки. Вечером 19 января в практически пустом зале Европарламента состоялись жалкие (иного слова не подобрать) дебаты в связи с прилётом в Москву Алексея Навального. Тон позорной дискуссии, давшей выход нешуточной ненависти евродепутатов к России, задал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель в роли инквизитора

У Европарламента, видимо, нет других дел. Боррель потребовал от России "полной и безоговорочной" капитуляции перед западной марионеткой Навальным. Назвав соблюдение российских законов в России "неприемлемым", глава МИД ЕС подчеркнул, что… права Навального должны «полностью и безоговорочно уважаться и соблюдаться".
Каталонец обвинил далее Россию (не заметив ничего подобного в США, например) в "политизации юстиции" (в "новом дивном мире" это означает соблюдение буквы закона) и, перепутав Россию с какой-нибудь, наверное, бывшей испанской колонией, потребовал от российских властей "отпустить" "арестованного в прямом эфире" Навального.
Выразив радость в связи с выздоровлением блогера после "серьёзного отравления", Боррель озвучил далее целую серию оспариваемых Россией за их недоказанностью обвинений в том, что тот оказался жертвой попытки "политического убийства" с применением боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Жалкое зрелище, но поучительное

После озвучивания этих ритуальных фраз Боррель дал отмашку дебатам, которые транслировались в прямом эфире. Автор этих строк просит у своих читателей прощения, но выслушивать всю эту наглую антироссийскую риторику испытывающих прямо-таки животную ненависть к России депутатов Европарламента целиком было просто немыслимо. Надо было прерываться. Хотя бы для того, чтобы не утратить последнее уважение к Европе. Ни один из ораторов не сумел сказать о России ничего хорошего.
На разных языках сыпались обвинения, угрозы, требования и оскорбления: "немедленно отпустить Навального", "больше и более серьёзных санкций против большего числа лиц". Некоторые депутаты не скрывали, что рассматривали Навального как орудие дестабилизации ситуации в России, и высказывали недовольство, что из этого ничего не вышло.
Прозвучала целая серия обвинений против президента России Владимира Путина, которому, дескать, "не удалось убить" Навального и поэтому он-де "бросил его в тюрьму".
Президента России клеймили "диктатором" и сравнивали с белорусским коллегой Александром Лукашенко, упорно называя российскую власть "режимом". Всё это было не вовсе бессмысленно. Каждый третий, если не каждый второй, особенно прибалты и поляки, требовал прекратить реализацию проекта "Северный поток-2", к Навальному не имеющего никакого отношения.

Подводим итоги

Как по мне, запись этих "дебатов" не мешало бы изучить психиатру, а российским властям провести "работу над ошибками", исключив в дальнейшем ЕС из серьёзных совместных проектов: при таком уровне ненависти они реализуемы с очень большим трудом и в любой момент могут сорваться.
Понятно, что дешёвое шоу в Европарламенте, замешанное на двойных стандартах и почти расовом и уж точно институциональном презрении к России, необходимо руководству ЕС, чтобы отомстить непокорной стране, отказывающейся дать себя дестабилизировать управляемым Западом марионеткам.
"Невыполнение российского закона гражданином России", если процитировать представителя Кремля Дмитрия Пескова, для европейских парламентариев и многих политиков – это, увы, самое желанное, что могло бы быть. И за свою иррациональную ненависть, желание погрузить Россию в хаос Европа, увы, будет однажды наказана.
И последнее. Если бы Навальный, сознательно спровоцировавший очередную антироссийскую истерию в Европе, был настоящим патриотом своей страны, он ни за что не стал бы участвовать в этой политической клоунаде. Но он – не патриот, а предатель. И смысл его деятельности – давать поводы к антироссийской истерике.

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