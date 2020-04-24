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Русский Чебурашка порадовал японских зрителей уже в третий раз. Теперь в новом воплощении

24 апреля 2020, 06:10  •  98 • В мире
Персонаж из книг русского детского писателя Эдуарда Успенского Чебурашка уже в третий раз порадовал японских зрителей. Там вышел новый короткометражный мультфильм с его участием. Теперь культовый мультяшный герой предстал в новом для себя воплощении - в формате 3D.
В Японии был снят мультфильм в формате 3D с героями из книг русского детского писателя Эдуарда Успенского. Мультик уже был выложен на одном из местных каналов на YouTube.
В нём появились Чебурашка и Крокодил Гена. Это первое их воплощение в фильме, выполненное в технике 3D-анимации. С помощью музыкального сопровождения и декораций в короткометражной ленте бережно воспроизвели атмосферу оригинального советского кукольного мультфильма.
Корпорация SP International купила у студии "Союзмультфильм" права на распространение на территории Японии мультиков о Чебурашке ещё в 2003 году. Их срок действия - 20 лет, то есть до 2023 года.
Ранее - в 2010-м - вышел рисованный мультсериал со знаменитым персонажем из русских книг и мультфильмов. Кроме того, в 2013-м в Японии свет увидела полнометражная картина о Чебурашке.

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