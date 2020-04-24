Русский Чебурашка порадовал японских зрителей уже в третий раз. Теперь в новом воплощении

В Японии был снят мультфильм в формате 3D с героями из книг русского детского писателя Эдуарда Успенского. Мультик уже был выложен на одном из местных каналов на YouTube.

В нём появились Чебурашка и Крокодил Гена. Это первое их воплощение в фильме, выполненное в технике 3D-анимации. С помощью музыкального сопровождения и декораций в короткометражной ленте бережно воспроизвели атмосферу оригинального советского кукольного мультфильма.

Корпорация SP International купила у студии "Союзмультфильм" права на распространение на территории Японии мультиков о Чебурашке ещё в 2003 году. Их срок действия - 20 лет, то есть до 2023 года.

Ранее - в 2010-м - вышел рисованный мультсериал со знаменитым персонажем из русских книг и мультфильмов. Кроме того, в 2013-м в Японии свет увидела полнометражная картина о Чебурашке.