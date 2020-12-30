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Русский боец в Сирии задал вопрос из трёх слов: "Великий и могучий" поняли без переводчика

30 декабря 2020, 16:55  •  50 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв поделился роликом, снятым в Сирии: во время патрулирования боец российского спецназа задал любопытным журналистам вопрос всего из трёх слов. Те поняли "великий и могучий" без переводчика.
Короткий ролик с мест боевых действий в Сирии не оставил равнодушным Владмира Соловьёва и его подписчиков. В своём Инстаграм- и Телеграм-канале журналист показал видео, на котором боец армейского спецназа ВС РФ "чётко формулирует вопрос на универсальном языке общения" во время патрулирования в Сирии.
Вопрос на самом деле состоял всего из трёх слов, одно из которых непечатное: "Что такое, ***?" Эффектности сцене добавил весьма угрожающий вид военного, а также его выразительные жесты.
"Великий и могучий", - с неприкрытой гордостью отметил Соловьёв.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/vrsoloviev/
Его фолловеры также отметили, что русский язык наши враги прекрасно понимают, когда нужно.
Vitaliybeliy77: "Тот, кто держал камеру, тихо подпустил подливы в шаровары".
Yng74: "Видать, оператор другого языка и не понимает. Но лучше, конечно, не ругаться, а сразу прикладом его, прикладом..."
buhta_vernosti: "И главное: все всегда всё понимают! Это они дома у себя могут прикидываться, что русский не понимают, а как только нашего солдата видят - сразу понимание прорезается!"

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