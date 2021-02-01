Русский айтишник разгадал загадку вороватых африканцев: "Из этой кучи вылез…"

Пользователь "Пикабу" PyirnPG опубликовал рассказы своего знакомого, который работал IT-специалистом и был отправлен своим руководством в Африку настраивать оборудование. В какой именно стране он оказался, не указано. В заметках отмечается, что народ там живёт, не сильно жаждущий трудиться и несколько вороватый.

С рудника сырьё возил тепловоз. Было замечено, что регулярно пропадает две канистры солярки. Чтобы пресечь это в дальнейшем, поставили охрану. С тех пор стало пропадать по четыре канистры топлива.

Айтишник из России отправился в саванну. Нужно было проверить промежуточный ретранслятор. Вышка окружена невысоким забором - метр, не больше. Русский специалист удивился: как не разграбили оборудование.

"Под вышкой какая-то куча хвороста. Заметив нас, из этой кучи вылез негр с автоматом Калашникова. Загадка сохранности объяснилась просто", - говорится в посте.

Так русский айтишник разгадал загадку вороватых африканцев.

О менталитете местного населения говорит и забавный "лайфхак". Когда у какой-то семьи совсем бедственное положение, они выбирают престарелого члена семьи и в буквальном смысле бросают его под поезд. Грузовой состав не может быстро остановиться, поэтому финал печален. Но это компенсируется в буквальном смысле. Родственники выбивают деньги за погибшего.