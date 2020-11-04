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Русский американец остался без семьи из-за Трампа

04 ноября 2020, 06:50  •  76 • Политика
Политические взгляды раскололи интернациональную семью. Американец российского происхождения, который живёт в городе Тампа, остался один из-за своего отношения к Трампу.
Накал политических интриг в США лишь нарастает: 3 ноября проходят выборы на высший государственный пост в Штатах. Впрочем, по оценкам экспертов, финальное решение может быть вынесено лишь через несколько дней. Но уже сейчас американцы готовятся к худшему: простые граждане скупают оружие, а бизнесмены заколачивают деревянными щитами витрины на случай возможных погромов.
Обстановка непростая, признают и русские, живущие в США. По признанию жителя Тампы Андрея Шейна, из-за политических разногласий у него распалась семья.
Сторонник республиканцев и лично Дональда Трампа объяснил, что родственники и знакомые категорично отвергли его политические воззрения.
"Все родственники жены выступили против меня, сказали, какой я расист. У меня не осталось либеральных друзей, пришлось заблокировать около ста человек: полемика перешла на личные оскорбления", - рассказал он агентству Sputnik.
Касательно итогов голосования житель Тампы не выказывает никаких прогнозов. Но, убеждён он, если Трамп вдруг победит, радикально левым организациям, к примеру активистам BLM, дадут команду "фас". И не исключено, что акции, которые происходили в США этим летом, начнутся вновь.
Добавим, что действующий лидер США Дональд Трамп пока сообщает народу лишь о положительных результатах. По его мнению, у него очень хорошие шансы на победу.
"Мне сказали, что мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. И я думаю, что у нас будет отличная ночь", - заявил он во время встречи с сотрудниками своего предвыборного штаба в Арлингтоне.

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