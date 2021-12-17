Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"

В том, что со стороны Украины вскоре последуют определённые провокации, нет ни малейшего сомнения - так считает бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов. И недооценивать эту опасность России не стоит, полагает военный: "Нам бы здесь не провалиться".

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что его страна увеличит количество совместных с Западом военных учений в Черноморском регионе. Об этом он сообщил после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов уверен: провокации действительно будут, и к ним русским военным нужно серьёзно подготовиться. Опасаться нужно не украинского флота, конечно, а англичан и американцев. "Нам бы здесь не провалиться с этой точки зрения", - подчеркнул адмирал.

В беседе с Царьградом он призвал русских военачальников показать высокую боевую готовность Черноморского флота, который мог бы отслеживать все эти силы и проводить свои учения, но при этом избегать конфликтных ситуаций.

Что касается того, почему Зеленскому так хочется развязать конфликт на Чёрном море, то это желание можно описать простой украинской пословицей, считает Комоедов: "Що не з'їм, то понадкушую".

Ранее угрозы Киева прокомментировал Царьграду и военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он успокоил общественность, пояснив, что бояться особо нечего: "По большому счёту у Украины флота нет. Им просто очень нравится бултыхаться в тени американских, английских и французских фрегатов. Это явно всё делается с провокационной целью. Чтобы обозначить себя и разыгрывать антироссийскую карту".