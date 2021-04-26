Русский адмирал раскрыл опасность "летящих телег" ВМС США: "Чао-какао, бамбино, сорри"

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал заявление Украины о том, что "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот".

В эфире одного из украинских телеканалов экс-депутат Верховной рады, бывший замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак сделал резонансное заявление. Он сказал, что "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот".

Эти слова насмешили экс-депутата Госдумы, бывшего командующего Черноморским флотом Владимира Петровича Комоедова. Адмирал заметил в беседе с Царьградом, что подобных "специалистов" нужно отправлять лечиться.

"Ну, глупость, конечно. Никто так не сопоставляет - два эсминца, весь Черноморский флот и так далее", - добавил Комоедов.

Кроме того, пояснил эксперт, ракеты, которые находятся на эсминцах у американцев - это просто "летящие телеги", поскольку все они дозвуковые.

Они легко обнаруживаются и легко сбиваются. Наши ракеты в основном, которыми вооружены наши малые ракетные корабли, ракетные катера, они сверзвуковые.

"Поэтому я не знаю, как он оценивал, - заявил наш собеседник. - Наверное, он где-то проходил обучение у американцев. Но американцы вряд ли ему сказали все возможности своих эсминцев".

Грымчаку же адмирал посоветовал "креститься, когда кажется": "И чао-какао, бамбино, сорри, ауф видерзеен".