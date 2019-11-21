|
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
21 ноября 2019, 09:54 • 146 • В мире
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев ответил на обвинения командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, заявившего о плохом состоянии возвращенных украинских кораблей и о том, что с них якобы сняли предметы обихода, в том числе унитазы и плафоны.
По словам русского адмирала, перед тем как выдвигать такие претензии, украинцы должны показать первоначальный вид своих кораблей, чтобы сравнить его с тем, что сейчас. "Всё познаётся в сравнении", - подчеркнул Валуев в разговоре с РИА Новости.
"А просто так говорить можно что угодно", - сказал адмирал. По его словам, до сих пор со стороны Украины разговор идёт "в пользу бедных".
По словам Валуева, в случае необходимости Украина могла договориться с Москвой о том, чтобы оставить свою вахту для охраны кораблей, пишет РИА Новости.
Напомним, Россия передала Украине три корабля 18 ноября. Ранее 25 ноября 2018 года они были задержаны после провокации украинских ВМС под Керчью.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2019, 03:54
|
19 ноября 2019, 09:09
|
16 ноября 2019, 04:56
|
15 ноября 2019, 04:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
16 ноября 2019, 01:24
|
17 ноября 2019, 18:09