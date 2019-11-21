Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов

По словам русского адмирала, перед тем как выдвигать такие претензии, украинцы должны показать первоначальный вид своих кораблей, чтобы сравнить его с тем, что сейчас. "Всё познаётся в сравнении", - подчеркнул Валуев в разговоре с РИА Новости.

"А просто так говорить можно что угодно", - сказал адмирал. По его словам, до сих пор со стороны Украины разговор идёт "в пользу бедных".

По словам Валуева, в случае необходимости Украина могла договориться с Москвой о том, чтобы оставить свою вахту для охраны кораблей, пишет РИА Новости.

Напомним, Россия передала Украине три корабля 18 ноября. Ранее 25 ноября 2018 года они были задержаны после провокации украинских ВМС под Керчью.