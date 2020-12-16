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Русский - смехотворный, учите английский: Лебедев сделал громкое заявление на грани
16 декабря 2020, 22:55 • 180 • Политика
Артемий Лебедев полагает, что получать знания на русском языке невозможно, это смехотворно. Поэтому всем надо учить английский. Громкое заявление на грани он сделал в личном Telegram-канале.
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что английский для него - язык знаний, в отличие от русского языка. Английский Лебедев "более или менее выучил за год обучения в американской школе, но никогда не прекращал совершенствовать с тех пор". И теперь Лебедев изучает происходящее в мире именно на английском языке - с его слов.
"На английском я читаю все книги, ежедневно читаю материалы в интернете, смотрю только англоязычную википедию, 20 раз в день залезаю в англо-русский словарь, - делится дизайнер в личном Telegram-канале. - Информации на русском настолько смехотворно мало, и она настолько примитивного качества, что вопрос о языке источника никогда не стоит для меня. Английский - язык знаний. И всё человечество участвует в пополнении этих знаний".
С точки зрения Артемия Лебедева, "русский язык, безусловно, богатейший и приятнейший". Однако "знаний на нём - с гулькин (нецензурно)". Именно поэтому Лебедев советует подписчикам своего канала сосредоточиться на изучении именно английского языка:
"Так что учите английский и беззастенчиво пользуйтесь результатами. Иногда мне кажется, что я директор школы, который попал в подготовительную группу детского сада, настолько большое преимущество даёт доступ к знаниям", - резюмирует Лебедев.
Надо сказать, что заявление дизайнера вызвало неоднозначную оценку. О критике Царьград писал чуть раньше.
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