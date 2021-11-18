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Русским журналистам досталось от польских пограничников, воюющих с мигрантами

18 ноября 2021, 18:05  •  162 • Политика
Русским журналистам досталось от польских пограничников, которые продолжают воевать с мигрантами, рвущимися в Европу.
Об этом в четверг рассказал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, из-за действий поляков пострадали журналисты из России, Белоруссии и Катара, которые освещали ситуацию на границе.
Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Белоруссии, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны,
- отметил Швед.
Прокурор подчеркнул, что каждый такой факт фиксируется правоохранительными органами Белоруссии, чтобы потом привлечь к суду всех виновных. Следователи пытаются установить, кто конкретно из польских чиновников и силовиков отдаёт подобные приказы.
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.

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