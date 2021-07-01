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Русским закрыли въезд в Испанию

01 июля 2021, 02:05  •  79 • Политика
Испания продлила запрет на въезд для граждан России. Наша страна не попала в список государств, свободных от коронавирусных ограничений.
Власти Испании не включили Россию в список государств, гражданам которых разрешён въезд в страну. Соответствующее сообщение появилось в официальном информационном бюллетене Испании.
Речь идёт о перечне государств, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону, на которые не распространяются коронавирусные ограничения. Сейчас в этом списке находятся США, Япония, Южная Корея, Китай, Израиль, Австралия, Сербия и ряд других стран.
Днём ранее запрет на въезд для русских граждан был введён в Германии. Поводом стало то, что Россия была признана страной, где распространяются опасные мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

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