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Русским выдадут цифровые паспорта? Вероятность утечки данных оценил хакер

18 августа 2021, 20:45  •  94 • Политика
Русским выдадут цифровые паспорта? Максут Шадаев пообещал определиться насчёт необходимости замены в России бумажных паспортов на смарт-карты до конца этого года. Вероятность утечки личных данных граждан в случае перевода документов в новый формат оценил хакер Александр Варской.
Хакер Александр Варской оценил заявление главы Минцифры Максута Шадаева, который в комментарии для "России 24" пообещал, что ведомство до конца текущего года определится насчёт необходимости замены в России бумажных паспортов на смарт-карты.
Министр считает, что сделать главный документ каждого гражданина более современным необходимо. Также он не исключил, что новый паспорт в дальнейшем можно будет предъявлять в виде QR-кода на смартфоне.
Варской в беседе с корреспондентом Царьграда оценил вероятность утечки личных данных людей в случае реализации данной инициативы. Он предположил, что смарт-карты постараются защитить, возможно, с помощью микрочипов:
Но всё равно будет валидация, то есть способ сравнения информации. Скорее всего, нужно будет создавать общую цифровую базу данных. Несмотря на то что база паспортов, в принципе, есть (правда, только в виде текста), может быть, какие-то дополнительные коды, какие-то "хеши" будут туда включены.
Собеседник "Первого русского" признался, что ему очень интересно, как всё это будет организовано. По его мнению, угроза слива информации, к сожалению, довольна высока:
То, что она утечёт, мы, наверное, не будем сомневаться, мы же с вами часто читаем новости. Но это проблема всех стран, это цивилизационная проблема. Такова природа информации - она такая, она так придумана, чтобы утекать. Информация - это же вещь, передающаяся от кого-то кому-то. Соответственно, её "текучесть" сверхповышена.

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