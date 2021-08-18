Русским выдадут цифровые паспорта? Вероятность утечки данных оценил хакер

Русским выдадут цифровые паспорта? Максут Шадаев пообещал определиться насчёт необходимости замены в России бумажных паспортов на смарт-карты до конца этого года. Вероятность утечки личных данных граждан в случае перевода документов в новый формат оценил хакер Александр Варской.

Хакер Александр Варской оценил заявление главы Минцифры Максута Шадаева, который в комментарии для "России 24" пообещал, что ведомство до конца текущего года определится насчёт необходимости замены в России бумажных паспортов на смарт-карты.

Министр считает, что сделать главный документ каждого гражданина более современным необходимо. Также он не исключил, что новый паспорт в дальнейшем можно будет предъявлять в виде QR-кода на смартфоне.

Варской в беседе с корреспондентом Царьграда оценил вероятность утечки личных данных людей в случае реализации данной инициативы. Он предположил, что смарт-карты постараются защитить, возможно, с помощью микрочипов:

Но всё равно будет валидация, то есть способ сравнения информации. Скорее всего, нужно будет создавать общую цифровую базу данных. Несмотря на то что база паспортов, в принципе, есть (правда, только в виде текста), может быть, какие-то дополнительные коды, какие-то "хеши" будут туда включены.

Собеседник "Первого русского" признался, что ему очень интересно, как всё это будет организовано. По его мнению, угроза слива информации, к сожалению, довольна высока: